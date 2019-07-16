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Türkmen : “11 gencimiz 1 Ağustos’ta tekrar kıyı emniyetindeki görevlerine başlayacak”

Türkmen : “11 gencimiz 1 Ağustos’ta tekrar kıyı emniyetindeki görevlerine başlayacak”

16 Temmuz 2019 Salı 13:13
Türkmen : “11 gencimiz 1 Ağustos’ta tekrar kıyı emniyetindeki görevlerine başlayacak”

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), Kıyı Emniyeti çalışanı olup bir yılı aşkın süredir işsiz kalan 11 kişinin, 1 Ağustos’ta tekrar Kıyı Emniyeti’ndeki görevlerine başlayacağını açıkladı.

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HAKSEN Genel Başkanı İzzet Türkmen yaptığı yazılı açıklamada, “Bir yıla yakın bir süredir Kıyı Emniyeti çalışanlarının bünyesinde 11 gencimizin işsiz kalmasından dolayı yaptığımız mücadele bugün itibariyle başarıyla sonuçlanmıştır.Başta Ulaştırma Bakanımız Sayın Tolga Atakan’ın vermiş olduğu sözü tutmuş olduğu için ve tüm insani koşulları ve gerekli işlemlerin yapılmasında öncülük yapmış olan Bakanlar Kurulu’na ve buna onay verdikleri için tüm Bakanlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

1 Ağustos itibarıyla 11 kişinin Kıyı Emniyeti şirketinde yeni bir gemi ile tekrar hizmet vermeye devam edeceğini kaydeden Türkmen, “HAKSEN inanarak yaptığı bu mücadelede, her kulvarı deneyerek,emekçilerimizin işlerine yeniden dönmelerine katkı koymuştur. Bu mücadelenin tüm emek ve sendikal yaşama örnek olmasını temenni ederiz. İşlerine yeniden dönen 11 gencimize ve ailelerine hayırlısı olsun” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 16.07.2019 16:25
Anahtar Kelimeler:
Haksen
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