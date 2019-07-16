Türkmen : “11 gencimiz 1 Ağustos’ta tekrar kıyı emniyetindeki görevlerine başlayacak”

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), Kıyı Emniyeti çalışanı olup bir yılı aşkın süredir işsiz kalan 11 kişinin, 1 Ağustos’ta tekrar Kıyı Emniyeti’ndeki görevlerine başlayacağını açıkladı.
1 Ağustos itibarıyla 11 kişinin Kıyı Emniyeti şirketinde yeni bir gemi ile tekrar hizmet vermeye devam edeceğini kaydeden Türkmen, “HAKSEN inanarak yaptığı bu mücadelede, her kulvarı deneyerek,emekçilerimizin işlerine yeniden dönmelerine katkı koymuştur. Bu mücadelenin tüm emek ve sendikal yaşama örnek olmasını temenni ederiz. İşlerine yeniden dönen 11 gencimize ve ailelerine hayırlısı olsun” ifadelerini kullandı.