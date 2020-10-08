Türkkan: “Maraş'ın bir kısmının halkın kullanıma açılmasını destekliyoruz“

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, KKTC'de Maraş'ın bir kısmının halkın kullanıma açılmasını, Türkiye'nin ve Türklerin Doğu Akdeniz'deki hakimiyetini kırmak isteyenlere karşı atılan önemli bir çelme olarak gördüklerini ve bunu desteklediklerini söyledi.