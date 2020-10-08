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Türkkan: “Maraş'ın bir kısmının halkın kullanıma açılmasını destekliyoruz“

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, KKTC'de Maraş'ın bir kısmının halkın kullanıma açılmasını, Türkiye'nin ve Türklerin Doğu Akdeniz'deki hakimiyetini kırmak isteyenlere karşı atılan önemli bir çelme olarak gördüklerini ve bunu desteklediklerini söyledi.

08 Ekim 2020 Perşembe 17:41
Türkkan: “Maraş'ın bir kısmının halkın kullanıma açılmasını destekliyoruz“
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İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, KKTC'de Maraş'ın bir kısmının halkın kullanıma açılmasını, Türkiye'nin ve Türklerin Doğu Akdeniz'deki hakimiyetini kırmak isteyenlere karşı atılan önemli bir çelme olarak gördüklerini ve bunu desteklediklerini söyledi.

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KKTC'de Maraş bölgesinin bir kısmının halkın kullanımına açılmasını çok doğru bir adım olarak gördüklerini söyleyen Lütfü Türkkan, "Türkiye'nin ve Türklerin Doğu Akdeniz'deki hakimiyetini kırmak isteyenlere karşı atılan önemli bir çelme olarak görüyoruz ve bunu destekliyoruz. Kıbrıs'ta Türk milletini ve devletini yok sayanlara, Rumlara, Yunanistan'a, Avrupa'ya büyük bir tokat olarak değerlendiriyorum." dedi.
 

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Son Güncelleme: 08.10.2020 17:56
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