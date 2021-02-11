Türkiye’yle dört anlaşma imzalandı

İmzalanan anlaşmalar şunlar:

TC Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile KKTC Başbakanlığı Arasında E- Devlet Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı; Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Arasında Karayolu Master Planı 2021-2022 Uygulama Protokolü; Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nin KKTC’de Eğitim ve Araştırma Yerleşkesi Kurmasıyla İlgili Çerçeve Anlaşması ile Türkiye Belediyeler Birliği ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Arasında İşbirliği Anlaşması”

Anlaşmalara imzalar, Sayıştaylık’ta gerçekleştirilen törende, Başbakan Saner ile TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın huzurunda atıldı.

TC Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile KKTC Başbakanlığı Arasında E- Devlet Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı’na Türkiye Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ile KKTC Başbakanlık Müsteşarı Suat Yeldener imza koydu.

TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel arasında, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Arasında Karayolu Master Planı 2021-2022 Uygulama Protokolü imzalandı.

Bir diğer anlaşma, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nin KKTC’de Eğitim ve Araştırma Yerleşkesi Kurmasıyla İlgili Çerçeve Anlaşması. Anlaşmaya, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi Er ile KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu imza attı.

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar tarafından ise, “Türkiye Belediyeler Birliği ile Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Arasında İşbirliği Anlaşması” imzalandı.

KARAİSMAİLOĞLU VE ÜSTEL

İmza töreninde konuşan TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, imzaladıkları protokolle KKTC altyapısında önemli bir adım atılacağını ifade ederek, Lefkoşa Çevre Yolunu kısa sürede bitirip Kıbrıs Türk halkının kullanımına sunacaklarını belirtti.

Karaismailoğlu, KKTC’nin her zaman yanında olacaklarını bugün imzalanan protokolle kayıt altına aldıklarını kaydetti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel de, bugün güzel bir güne şahitlik yapıldığını ifade ederek, uzun zamandır beklenen otoyolların bitirilmesi için bugün bir protokol imzaladıklarını söyledi.

Katkı koyan herkese teşekkür eden Bakan Üstel, yapımı devam eden yollara değinerek, Güzelyurt Lefke yolu, Lefkoşa Çevre yolu, Girne Değirmenlik yolu, Çayırova-Karpaz yolunun tamamlanacağını, bunların yanı sıra 1974 sonrası üstüne asfalt konulamayan köy yollarının 2 yıl içinde tamamlanarak halkın kullanımına sunulacağını belirtti.

Bakan Üstel, protokolün ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

ŞAHİN VE ÖZÇINAR

Protokol imza töreninde konuşan Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, imzayla çok önemli bir başlangıç yapıldığını kaydetti ve Kuzey Kıbrıs’taki belediyelerin yapısal dönüşümüne katkı yapacaklarını belirtti.

Vatandaş odaklı gönül belediyeciliğinin önemine işaret eden Şahin, kendilerinin bunu başardığını ve KKTC’de de başarılması için çalışacaklarını söyledi.

Akdeniz’in barış denizi olması hayaliyle imzalar attıklarını belirten Şahin, şehirlerin insanın insanların da şehirlerin yansıması olduğunu söyledi ve “Kuzey Kıbrıs’taki şehirleri gönlümüzdeki aşkla gülistan yapmaya geldik” dedi.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da, imzalanan protokolün yerel yönetimler konusunda hedef ve insan odaklı çalışmalarına ivme kazandıracağını kaydetti ve protokolün hayırlı olmasını diledi.

Törende daha sonra Başbakan Saner ile TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yaptıkları temaslar ve imzalanan anlaşmalarla ilgili açıklamalar yaptı.