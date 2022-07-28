Türkiye’ye araçlarıyla gitmek isteyen KKTC vatandaşları çipli kimlik kartıyla seyahat edebilecek

Türkiye’ye araçlarıyla gitmek isteyen KKTC vatandaşlarının, çipli pasaport tedarikinde yaşadığı sorun nedeniyle pasaport yerine Araç Kayıt Dairesi’nden çıkış iznini KKTC çipli kimlik kartlarıyla yapmaları halinde kimlik kartlarıyla seyahat edebilecekleri açıklandı.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, KKTC vatandaşlarının bugüne kadar araçla Türkiye Cumhuriyeti’ne seyahatleri sırasında pasaportla çıkış yaptığı ancak küresel çapta yaşanan çip krizinin yarattığı sıkıntılardan dolayı çipli pasaport cüzdanlarının tedarikinde sorun yaşandığı kaydedildi.

Açıklamada, sorunun çözümüne yönelik gerekli adımların atıldığı ancak bu süre zarfında ve bundan sonra geçerli olacak şekilde, vatandaşların araçla Türkiye Cumhuriyeti’ne yapacakları seyahatlerinde mağduriyet yaşamamaları için KKTC Gümrük Müdürlüğü ile başlatılan çalışma ve istişare sonucunda Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Gümrük Müşavirliği ve Polis Genel Müdürlüğü nezdinde yapılan girişimler sonucunda konunun çözüme kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada, “Vatandaşlarımızın araçları ile Türkiye Cumhuriyeti’ne yapacakları seyahatlerde Araç Kayıt Dairesi’nden çıkış iznini KKTC çipli kimlik kartları ile yaptıktan sonra kimlik kartları ile seyahat edebileceklerdir” ifadeleri kullanıldı.