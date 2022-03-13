Türkiye’nin ünlü ve sevilen markası Armalife, Citymall’da

ARMALIFE CITYMALL’DA AÇILIYOR…

(12-03-2022…MHA)

Türkiye’nin ünlü ve sevilen kadın giyim markası Armalife CityMall’da açılıyor. Franchissing ve bayilik alarak hazırlanan protokol dün, Gülsen Gençalp Refik ve CityMall arasında imzalandı.

Gülsen Gençalp Refik yaptığı açıklamada mutluluğunu şu sözlerle belirtti; “Armalife’ın bayiliğini aldığımız için çok sevinçliyiz bu markayı Kıbrıs’a getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.”

Protokolü imzalanan mağazanın açılışının önümüzdeki günlerde yapılacağı bilgisi verildi. (MHA)