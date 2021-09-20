Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, Lefkoşa OSB’yi ziyaret etti

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başçeri, üreten bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için emeklerini ve sermayelerini ortaya koyan iş insanlarıyla bir araya geldi.

Açıklamada, Başçeri ve iş insanlarının, zihniyet değişimi çerçevesinde sanayi bölgelerinde farklı üretim modellerine geçilmesi gerektiği hususunda görüş birliği içinde olundukları kaydedildi ve yeni Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yasası’nın bir an önce yürürlüğe girmesinin standart getirme konusunda fayda sağlayacağı belirtildi