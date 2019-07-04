Türkiye’nin Kayıp Şahıslar Komitesi’ne katkısı 1 milyon Euro’yu buluyor

Türkiye’nin Kayıp Şahıslar Komitesi’nin kayıp arama çalışmalarına son12 yılda yaptığı katkı 1 milyon Euro’ya yaklaştı.

Komite, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’ye dün bağışladığı 100 bin Dolarlık (88.5 bin Euroluk) katkı için teşekkür etti..Açıklamada, Türkiye’nin yaptığı son bağışla birlikte kayıp olarak listelenen kişiler için kazı, kimlik belirleme ve kalıntı iadesi çalışmalarına yönelik yaptığı katkının 998 bin Euro’yu bulduğu belirtildi.

Katkının, komitenin mümkün olduğu kadar kayıp kişinin kalıntılarının ailelere iade edilmesi hedefine ulaşmasına yarımcı olacağı kaydedildi..Bugüne kadar kayıp olarak listelenen kişilerden 939 tanesine ait kalıntıların kimlik tespitinin yapılıp, ailelerine teslim edildiği belirtildi.

Komitenin, çalışmalarının bağışlara bağlı olduğu da vurgulandı.