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Türkiye’nin en iyi 10 bin bilim insanı arasında ODTÜ Kıbrıs’tan 7 akademisyen

Tüm dünyadan araştırmacıların bireysel bilimsel performansını değerlendiren Alper-Doger Bilimsel Endeksi Türkiye’nin en etkili 10 bin araştırmacısını belirledi. ODTÜ Kıbrıs’tan 8 isim listede yer aldı.

23 Aralık 2021 Perşembe 16:00
Türkiye’nin en iyi 10 bin bilim insanı arasında ODTÜ Kıbrıs’tan 7 akademisyen

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Tüm dünyadan araştırmacıları bireysel bilimsel performans ve bilimsel araştırmaların katma değeri bakımından değerlendiren Alper-Doger Bilimsel İndeksi’nin üçüncü sürümü yayınlandı. İndekste, bilimsel üretkenliği ölçen i10 indeksi, h indeksi ve Google Akademik atıf skoru değerleri ömür boyu skor ve son beş yıllık skor olarak ayrı ayrı değerlendiriliyor. Bu iki değerin birbirine oranını da hesaplayan indeks araştırmacılar için üretkenlik değerlendirmesi de hesaplıyor. İndeksin 2022 yılı için Türkiye’nin İlk 10 Bin Bilim İnsanı listesi geçtiğimiz günlerde yayınlandı. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusundan 8 bilim insanı listede yer aldı.

Yayınlanan listeye göre, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Elektrik ve Elektronik Mühendisliği programı öğretim üyeleri Prof. Dr. Cumali Sabah, Prof. Dr. Ali Muhtaroğlu, Doç. Dr. Murat Fahrioğlu, Doç. Dr. Tayfun Nesimoğlu ve Dr. Öğr. Üy. Cem Direkoğlu; Bilgisayar Mühendisliği öğretim üyesi Doç. Dr. Enver Ever ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik programı öğretim üyesi Doç. Dr. Aslı Bugay Sökmez bilimsel araştırma üretkenlikleri ve araştırmalarının alanlarına katma değeri ile Türkiye’nin en iyi 10 bin bilim insanı arasına girdi.

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Son Güncelleme: 24.12.2021 00:53
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