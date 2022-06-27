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Türkiye’den KKTC’ye gönderilmek üzere yola çıkan mobil elektrik santrallerinin 29 Haziran’da ülkeye ulaşması bekleniyor

27 Haziran 2022 Pazartesi 21:30
Türkiye’den KKTC’ye gönderilmek üzere yola çıkan mobil elektrik santrallerinin 29 Haziran’da ülkeye ulaşması bekleniyor

Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne (EÜAŞ) ait 2 Adet Mobil Treyler Elektrik Santrali’nin 29 Haziran Çarşamba günü ülkeye ulaşması bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında 2022 Yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması’nda öngörüldüğü üzere KKTC’ye gönderilecek olan santrallerin, Türkiye’deki Ambarlı Limanı’ndan yüklemesi yapıldı.

24 Haziran Cuma günü sabaha karşı hareket eden gemi ile yola çıkan mobil santrallerin, 29 Haziran Çarşamba günü KKTC’ye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıkamada, Treyler Mobil Elektrik Santrallerinin, Teknecik sahasında kurulumu için de altyapı çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, “KKTC Hükümeti olarak Mobil Santrallerin kurulmasını mümkün kılan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, sürecin başından bu yana takipçisi ve uygulayıcısı olan Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a ve santrallerin ülkeye ulaşması için gerekli tüm işlemleri gerçekleştiren Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e teşekkürlerimizi bir kez daha iletiyoruz” ifadelerine de yer verildi.

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Son Güncelleme: 27.06.2022 22:17
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