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Türkiye’den, KKTC kamu kurumlarının dijital hizmete geçmesine destek

Başbakanlık ile Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi arasında imzalanan “e-Devlet Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı” çerçevesinde yürütülen KKTC’de e-Devlet çalışmalarında 8 servis daha dijital hizmet verme aşamasına geldi.

06 Haziran 2021 Pazar 12:30
Türkiye’den, KKTC kamu kurumlarının dijital hizmete geçmesine destek
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20 Mayıs’ta inşaat ihalesinin yapılan Veri Merkezi binasının temelinin de temmuz ayında atılması hedefleniyor.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, temmuz ayında hizmete girmesi öngörülen e-Devlet servisleri şunlardır:

“İçişleri Bakanlığı-Nüfus Bilgileri Servisi, EBYS Belge Doğrulama Servisi (323 Kurum Kuruluş), Sağlık Bakanlığı-Tahlil Sonucu Servisi, Yüksek Mahkeme-Evlilik Bilgisi Servisi, Yüksek Mahkeme-Seçmen Kütük Bilgisi Servisi, Ticaret Dairesi Müdürlüğü- İthalatçı İhracatçı Belge Sorgulama, Başbakan Yrd. Ekonomi ve Enerji Bakanlığı- Devlet Piyangosu Sorgulama, Merkez Bankası- Günlük Döviz Kurları”

“e-Devlet Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı” TC Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay’ın 11 Şubat 2021’deki KKTC ziyareti sırasında Türkiye Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ile KKTC Başbakanlık Müsteşarı Suat Yeldener tarafından imzalanmıştı.

e-DEVLET ÇALIŞMALARI 2012 YILI OCAK AYINDA BAŞLADI

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KEİ’den yapılan açıklamada, KKTC’de Ocak 2021’de başlatılan e-Devlet Programı çalışmaları hakkında da bilgi verildi.

Türkiye’nin daha önce sağladığı destekle, 2015 yılından bugüne program kapsamında, Kamu Sertifikasyon Merkezi’nin (KSM) hizmete açıldığına işaret edilen açıklamada, e-Kimlik, e-Yazışma, e-Nüfus ve Mekânsal Adres Kayıt Sistemi projelerinin uygulamaya geçtiği kaydedildi.

e-Devlet Kapısı, e-Gümrük, e-Tüzel, Kamu Yönetim, e-MEB Sistemlerinin ise bu yıl içerisinde canlı kullanıma açılacağı belirtildi. Ayrıca e-Sağlık ve e-Sigorta Projelerinin de 2021 yılı içinde başlatılacağı vurgulandı.

OKTAY VE KEİ’NİN DESTEĞİ

Açıklamada, Türkiye’de dijital dönüşüm ve e-devlet hizmetlerinin gelişmesi yönündeki çalışmaları yöneten Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay’ın, altyapı projeleri ve dijital dönüşüm faaliyetlerinin Türkiye’de olduğu gibi KKTC’de de vatandaşlara yansıtılmasına büyük önem vererek, bu yöndeki çalışmaları yakından takip ettiğine işaret edildi.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi’nin çalışmalarına da değinilen açıklamada, “KKTC’de vatandaşın refah seviyesini artıracak, bürokrasiyi azaltacak olan kamuda dijital hizmetlere geçilmesine, imzalanan protokoller kapsamında finans, teknik, bilgi ve tecrübe desteği sağlanıyor” denildi.

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Son Güncelleme: 06.06.2021 12:41
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