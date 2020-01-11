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"Türkiye’den kaynak aktarımının önümüzdeki günlerde yeniden başlayacak"

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye’den kaynak aktarımının önümüzdeki günlerde yeniden başlayacağını söyledi. arşıladı.

"Türkiye’den kaynak aktarımının önümüzdeki günlerde yeniden başlayacak"

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye’den kaynak aktarımının önümüzdeki günlerde yeniden başlayacağını söyledi. arşıladı.

11 Ocak 2020 Cumartesi 09:09
"Türkiye’den kaynak aktarımının önümüzdeki günlerde yeniden başlayacak"

 Başbakan Ersin Tatar, Türkiye’den kaynak aktarımının önümüzdeki günlerde yeniden başlayacağını söyledi.

Başbakan Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri bakanı Kudret Özersay, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme gerçekleştirdiği İstanbul’dan dönüşte Ercan Havalimanında basın toplantısı düzenledi. Tatar ve Özersay’ı getiren özel uçakla Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de KKTC’ye geldi.

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Başbakan Tatar, basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat  Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptıkları görüşmede, iki ülke ilişkileri ; mali ve ekonomik konular, Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin ele alındığını söyledi.

Ziyaretin verimli geçtiğini belirten ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür eden Tatar, ülkede hizmetlerin devamı, altyapı ve reel sektör beklentilerinin yerine getirilebilmesi için, alınan desteğin devamı noktasında verilen sözlerin bulunduğunu, kaynak aktarımının “önümüzdeki günlerde tekrar başlayacağını” açıklayabileceğini söyledi.

Başbakan Ersin Tatar ve Kudret Özersay’ı Ercan Havalimanında, Hükümet adına Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu ve Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı İbrahim Dağman karşıladı.

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