banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 36°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99457
ALTIN
257.318
DOLAR
5.6306
STERLİN
7.0848
EURO
6.3562
Tatile uyuşturucu ile geldi
İÇ ÇAMAŞIRINDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI
Yine kadına şiddet ve tehdit
YİNE KADINA ŞİDDET VE TEHDİT
Ayrenk tutuklu, Yıldırım tutuksuz yargılanacak
AYRENK TUTUKLU, YILDIRIM TUTUKSUZ YARGILANACAK
İki kaçak daha yakalandı
İKİ KAÇAK DAHA YAKALANDI
banner307

Türkiye’den Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 100 bin dolarlık bağış

Türkiye’den Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 100 bin dolarlık bağış

03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:46
Türkiye’den Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 100 bin dolarlık bağış

TC LEFKOŞA BÜYÜKELÇİSİ BAŞÇERİ, BAĞIŞ ÇEKİNİ KIBRISLI TÜRK ÜYE GÜLDEN PLÜMER KÜÇÜK’E TAKDİM ETTİ

Türkiye Cumhuriyeti, Kayıp Şahıslar Komitesi'ne 100 bin dolar bağışta bulundu. Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, bağış çekini Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk Üyesi Gülden Plümer Küçük’e verdi.

BüyükelçiBaşçeri, bağış çekini sunarken yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti olarak Kayıp Şahıslar Komitesi’nin yaptığı çalışmalarını önemsediklerini dile getirerek, “Bunun bir göstergesi ve nişanesi olarak bugüne kadar yapmakta olduğumuz mali katkılara devam ediyoruz" dedi.

banner317
Başçeri, bu senenin katkısını içeren 100 bin ABD Doları tutarındaki çeki Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk Üyesi Gülden PlümerKüçük’e takdim etmekten mutluluk duyduğunu da sözlerine ekledi. 

KÜÇÜK TEŞEKKÜR ETTİ

Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk Üyesi Gülden Plümer Küçük de, Türkiye Cumhuriyeti’ne ve halkına teşekkürlerini iletti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin komitenin çalışmalarına 2006’dan beri düzenli katkı ve destek verdiğini dile getiren Küçük, son dönemde 33 askeri koordinatta kazı yapılması için kendilerine hiçbir sınır koymadan izin verdiklerini söyledi ve yapılan katkıların kendileri için çok önemli olduğunu kaydetti.

Son Güncelleme: 03.07.2019 16:01
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Çavuşoğlu, DAÜ mezuniyet törenine katıldı
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Çavuşoğlu, DAÜ mezuniyet törenine katıldı
Maliye Bakanı Amcaoğlu, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Harmancı’yı kabul etti
Maliye Bakanı Amcaoğlu, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Harmancı’yı kabul etti
Lefkoşa-Girne ana yolunda orta refüj temizliği yapılıyor
Lefkoşa-Girne ana yolunda orta refüj temizliği yapılıyor
Görevden alma ve atamalar
Görevden alma ve atamalar
Maliye Bakanı Amcaoğlu, Lefke Çevre Ve Tanıtma Derneği Heyetini Kabul Etti
Maliye Bakanı Amcaoğlu, Lefke Çevre Ve Tanıtma Derneği Heyetini Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Akıncı, Model Uçak Sporcusu Erel Cankan’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Akıncı, Model Uçak Sporcusu Erel Cankan’ı kabul etti
Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Enfıeld’de Kültür Festivali düzenledi
Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Enfıeld’de Kültür Festivali düzenledi
14 yaşındaki İlknur kayıp
14 yaşındaki İlknur kayıp
Sıcak hava devam edecek
Sıcak hava devam edecek
Aile İçi Şiddetle Mücadele Koordinasyon Mekanizması, Haspolatlılarla Buluşuyor
Aile İçi Şiddetle Mücadele Koordinasyon Mekanizması, Haspolatlılarla Buluşuyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim