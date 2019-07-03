Türkiye’den Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 100 bin dolarlık bağış

TC LEFKOŞA BÜYÜKELÇİSİ BAŞÇERİ, BAĞIŞ ÇEKİNİ KIBRISLI TÜRK ÜYE GÜLDEN PLÜMER KÜÇÜK’E TAKDİM ETTİ

Türkiye Cumhuriyeti, Kayıp Şahıslar Komitesi'ne 100 bin dolar bağışta bulundu. Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, bağış çekini Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk Üyesi Gülden Plümer Küçük’e verdi.

BüyükelçiBaşçeri, bağış çekini sunarken yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti olarak Kayıp Şahıslar Komitesi’nin yaptığı çalışmalarını önemsediklerini dile getirerek, “Bunun bir göstergesi ve nişanesi olarak bugüne kadar yapmakta olduğumuz mali katkılara devam ediyoruz" dedi.

KÜÇÜK TEŞEKKÜR ETTİ

Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk Üyesi Gülden Plümer Küçük de, Türkiye Cumhuriyeti’ne ve halkına teşekkürlerini iletti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin komitenin çalışmalarına 2006’dan beri düzenli katkı ve destek verdiğini dile getiren Küçük, son dönemde 33 askeri koordinatta kazı yapılması için kendilerine hiçbir sınır koymadan izin verdiklerini söyledi ve yapılan katkıların kendileri için çok önemli olduğunu kaydetti.