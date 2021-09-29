banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Temizliğe gittikleri evde hırsızlık yaptılar iddiası
Temizliğe gittikleri evde hırsızlık yaptılar
AdaPass soruşturması devam ediyor
AdaPass soruşturması devam ediyor
Devlet Piyangosu dün akşam çekildi
350 bin TL devretti
Kalkınma Bankası o listeyi açıklasın…
Kalkınma Bankası o listeyi açıklasın…
banner376

Türkiye’den Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 100 bin dolar yardım

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 100 bin ABD doları yardımda bulundu. 

29 Eylül 2021 Çarşamba 13:45
Türkiye’den Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 100 bin dolar yardım

TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kayıp Şahıslar Komitesi Türk üyesi Hakkı Müftüzade’yi kabul ederek, 100 Bin ABD dolarlık çeki takdim etti. 
TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri kabulde yaptığı konuşmada, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin önemine işaret ederek, komitenin 1963’te adada başlayan müessif olaylarda hayatlarını kaybeden ve henüz naaşlarının nerede olduğu bilinmeyen kayıpların naaşlarının bulunması, kimliklendirilmesi ve ailelerine teslimi konusunda önemli bir görevi yerine getirdiğini vurguladı. 


KAYIP ŞAHISLAR KOMİTESİ ÖNEMLİ BİR İNSANİ GÖREVİ YERİNE GETİRİYOR 
Kayıp Şahıslar Komitesinin önemli bir insani görevi yerine getirdiğine dikkat çeken Büyükelçi Başçeri, son iki yılda içinde bulunulan salgın koşullarına rağmen komitenin bu görevi icra etme konusunda özverili çalışmalarına devam ettiğine işaret etti. 
“Umudumuz bu insani meselenin bir an evvel sona ermesi ve tüm kayıp yakınlarının sevdiklerinin naaşlarına ulaşmasıdır” diyen Başçeri, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin tüm çalışanlarına verdikleri emekler için teşekkür etti. 


2006 YILINDAN BU YANA YAPILAN KATKI 1 MİLYON EURO’YU GEÇMİŞ OLACAK   
Türkiye olarak Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmalarını önemsediklerini ve ellerinden gelen tüm katkıyı yaptıklarını anımsatan Büyükelçi Başçeri, bu sene de düzenli olarak yaptıkları katkılara ilave olarak 100 Bin ABD doları katkı yaptıklarını, böylelikle 2006 yılından bu yana yaptıkları katkının 1 milyon Euro’yu geçmiş olacağını söyledi.  
Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmalarına finansal olarak katkıda bulunan kurum ve ülkeler arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk 3 arasında bulunduğuna dikkat çeken Büyükelçi Başçeri, her geçen gün şartların biraz daha zorlaştığını belirterek, çalışmaların bir an önce sonuçlandırılmasını temenni etti. 

banner341
Büyükelçi Başçeri, komiteye çalışmalarında başarılar diledi.  


MÜFTÜZADE 
Kayıp Şahıslar Komitesi Türk Üyesi Hakkı Müftüzade de, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin katkılarına teşekkür ederek, Büyükelçi Ali Murat Başçeri’nin de belirttiği gibi 2006 yılından bu yana, TC’nin  komiteye yaklaşık 1,5 Milyon Dolar katkı sağladığına işaret etti. 
Katkılarından dolayı Türkiye’ye teşekkür eden Müftüzade, yapılan katkıların çalışmaları için çok önemli olduğunu vurguladı. 
Türk Silahlı Kuvvetleri’ne de katkılarından ötürü teşekkür eden Müftüzade, TSK’nın pandemi döneminde dahi kendilerine yardımcı olduklarını, kazılarını o şekilde devam ettirebildiklerini kaydetti. 
Konuşmaların ardından Başçeri, 100 Bin ABD Dolarlık çeki Müftüzadeye takdim etti.

 

banner360
Son Güncelleme: 29.09.2021 15:12
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dikkat! elektrik kesintisi yapılacak
Dikkat! elektrik kesintisi yapılacak
BASS, Li-koop hakkında açıklama yaptı
BASS, Li-koop hakkında açıklama yaptı
DAÜ-SAGM, 12 binden fazla deniz kaplumbağasını su ile buluşturdu
DAÜ-SAGM, 12 binden fazla deniz kaplumbağasını su ile buluşturdu
TDP, hükümetin “KIB-TEK özelindeki karar ve uygulamalarıyla ilgili” dava dosyaladı
TDP, hükümetin “KIB-TEK özelindeki karar ve uygulamalarıyla ilgili” dava dosyaladı
9’uncu dönem, 5’inci yasama yılı Cuma günü başlıyor
9’uncu dönem, 5’inci yasama yılı Cuma günü başlıyor
KKTC CSO Sezon Açılış Konseri sanatseverlerle buluşacak
KKTC CSO Sezon Açılış Konseri sanatseverlerle buluşacak
Hibe desteği alan girişimciler belli oldu
Hibe desteği alan girişimciler belli oldu
“Yeni Ercan Havalimanı Terminal Binasına Su Temin Projesi” kapsamında borular döşenmeye başlandı
“Yeni Ercan Havalimanı Terminal Binasına Su Temin Projesi” kapsamında borular döşenmeye başlandı
Sol Hareket: “Kıbrıslı Türkler New York’ta temsil edilmedi”
Sol Hareket: “Kıbrıslı Türkler New York’ta temsil edilmedi”
Güzelyurt – Lefke bölünmüş yolunun bir an önce tamamlanması isteniyor
Güzelyurt – Lefke bölünmüş yolunun bir an önce tamamlanması isteniyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim