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30 Haziran 2021 Çarşamba gündemi
30 Haziran 2021 Çarşamba gündemi
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Türkiye’den Güzelyurt’a 71.4 milyon TL’lik yatırım desteği

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi, Güzelyurt Belediyesi projelerine 2011’den bu yana 71.427.241 TL kaynak aktarımı yapıldığını açıkladı.

30 Haziran 2021 Çarşamba 14:00
Türkiye’den Güzelyurt’a 71.4 milyon TL’lik yatırım desteği
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Elçilikten yapılan açıklamada, 3 bin 500 metrekare kapalı alanı ve 192 stantlık pazar yeriyle öne çıkan projelerden biri olan Kent Park ve Açık Pazarı’nın Güzelyurtluların önemli bir ihtiyacını giderdiği kaydedildi. Pazarın ayrıca, 8 bin 600 metrekare meydan ve rekreasyon alanı, 260 araçlık otoparkı, 38 metre açıklıkta çelik yaya köprüsü, 850 metre yaya yürüyüş ve bisiklet yolu ve açık alanı olduğu da belirtildi.

”Ortak hedefimiz, kardeşlerimizin daha kaliteli hizmet almasını sağlamak” denilen açıklamada, daha kaliteli hizmet verilmesi amacıyla yerel yönetimlerin çeşitli projelerine finans ve ekipman desteği sağlandığı vurgulandı.

Açıklamada, bu projelerin altyapı yatırımlarını güçlendirme projeleri başta olmak üzere, kültür, sanat, spor, açık pazar yapımı ve restorasyon gibi çeşitli alanlarda olabildiği ifade edildi.

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Son Güncelleme: 30.06.2021 14:41
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