banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Özersay: “Önümüzde tarihi bir fırsat var”
Özersay: “Önümüzde tarihi bir fırsat...
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın...
Süpermarkette hırsızlık: 2 tutuklu
Süpermarkette hırsızlık: 2 tutuklu
Barçın: “Alım gücünün ocak 2022 seviyesinde kalabilmesi için asgari ücretin brüt 8 bin 879 TL olması gerekir”
“Asgari ücretli enflasyona ezdirildi”
banner404

Türkiye’den gelen suyun tarımsal amaçlı kullanımı için boru döşeme çalışmalarına başlandı

BAKAN OĞUZ: “TARIMSAL AMAÇLI SULAMA İÇİN ÖNEMLİ ADIMLARDAN BİRİ DAHA ATILDI”

10 Nisan 2022 Pazar 16:00
Türkiye’den gelen suyun tarımsal amaçlı kullanımı için boru döşeme çalışmalarına başlandı

Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen suyun tarımsal amaçlı kullanımı için Güzelyurt ve Mesarya Ovası Su Tüneli çıkışından Kalkanlı arasında kalan bölgede boru döşeme çalışmalarına başlandı. 
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, bu çerçevede, 3,8 kilometrelik uzunlukta, 2500 mm çapında boru döşenecek.
Birinci etabı Nisan 2023 tarihinde tamamlanması hedeflenen ihalede, şu ana kadar 1,5 kilometre uzunluğunda borular ülkeye gelirken, geriye kalan borular da çalışmalar süresince gelmeye devam edecek.

banner341
 5,6 kilometre uzunluğunda 4.20 metre çapında olan tarımsal amaçlı sulama tünelinin inşaatı ocak 2022’de tamamlanmıştı.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, “Türkiye Cumhuriyeti’nin değerli katkılarıyla ülkeye ulaşan su projesinin bir diğer önemli aşaması olan tarımsal amaçlı sulamada boruların döşenmesinin başlanmasıyla önemli bir adımın daha atıldığını ve bundan büyük bir heyecan duyduğunu” söyledi.
“Ülke topraklarının Anadolu’dan gelen suyla kavuşmasıyla tarımda çeşitliliğin ve verimin artacağına” işaret eden Bakan Oğuz, içme- kullanma suyu yanında tarımsal amaçlı sulamayı da kapsayan projeye destek verip, hayata geçirilmesi için büyük katkılar ortaya koyan Türkiye Cumhuriyeti’ne de teşekkürlerini iletti.
 

banner360
Son Güncelleme: 11.04.2022 00:19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dağlık bölgede yürüyüş yaparken yaralanan kadını Girne Akçiçek Hastanesi’ne nakletti
Dağlık bölgede yürüyüş yaparken yaralanan kadını Girne Akçiçek Hastanesi’ne nakletti
Sibel Tatar: “Güner Necat, binlerce insanın hayatına dokunan güçlü bir kadındı”
Sibel Tatar: “Güner Necat, binlerce insanın hayatına dokunan güçlü bir kadındı”
Cumhurbaşkanı Tatar, Mormenekşe'de 'Kültür Sanat ve Üretici Şöleni'ne katıldı
Cumhurbaşkanı Tatar, Mormenekşe'de 'Kültür Sanat ve Üretici Şöleni'ne katıldı
Alayköy ilk okulu emsal teşkil ediyor
Alayköy ilk okulu emsal teşkil ediyor
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
4 sendika yarın Gazimağusa ve İskele'de grev yapacak
4 sendika yarın Gazimağusa ve İskele'de grev yapacak
Atun: “Enflasyonla kararlılıkla mücadele görevimiz“
Atun: “Enflasyonla kararlılıkla mücadele görevimiz“
Özersay: “Önümüzde tarihi bir fırsat var”
Özersay: “Önümüzde tarihi bir fırsat var”
Arıklı bilet fiyatlarının ucuzlatılmasını istedi
Arıklı bilet fiyatlarının ucuzlatılmasını istedi
Elektrik kesintisi…
Elektrik kesintisi…

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim