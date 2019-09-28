Türkiye’den gelen içme suyu hattında patlak meydana geldi

Türkiye’den gelen içme suyu ishale hattında meydana gelen boru patlamasından dolayı yaklaşık bir haftadır su boşa akıyor.
Dörtyol mevkiinde bulunan patlak arazi içerisinde neredeyse gölet oluştu. Görgü tanıklarının verdiği bilgi doğrultusunda geçtiğimiz pazar gününden bu yana Dörtyol Karakol mevkinde patlayan su borusu bölgede gölet oluşturdu.
Vatandaşlar patlağı ihbar etmelerine rağmen herhangi bir yetkilinin olayla ilgilenmediğini belirttiler. Patlağın içme suyu olmasından dolayı Gazimağusa halkı susuz kalabilir. Yetkililerin bir an önce olaya müdahale etmeleri gerekiyor. (MHA)