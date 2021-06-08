Türkiye’den 50 bin doz Sinovac aşısı KKTC’ye ulaştı

Türkiye’den gönderilen 50 bin doz Sinovac marka Covid-19 aşısı bu gece KKTC’ye ulaştı.

Ambulans uçakla Ercan Havalimanı’na gelen aşılar Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, aşıların gelişini duyurduğu yazılı açıklamasında Türkiye yetkililerine teşekkür etti. Üstel, şu ifadelere yer verdi:

“Kovid-19 salgınının en başından bu yana desteğini esirgemeyen Türkiye'nin desteği ile mücadelemizi etkin bir şekilde sürdürmekteyiz.

Büyük bir özveri ve fedakarlıkla ülkemize aşıyı temin etmeye devam eden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yaptıkları tüm katkılardan dolayı yürekten teşekkür ederim.”

KKTC’ye bu gece gelen 50 bin doz Sinovac aşısıyla Türkiye’nin gönderdiği aşı miktarı 190 bin doza ulaştı.

Avrupa Birliği’nden ise bugüne kadar toplam 35 bin 50 doz aşı geldi.