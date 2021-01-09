Türkiye’den 30 Bin PCR test kiti hibe

Türkiye, Bangladeş, Gürcistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) sağlık alanında hibe yardım yapacak.





Öte yandan Reuters'ın haberine göre, Gürcistan'a 20 ventilatör, 50 bin PCR test kiti, 2 bin kutu Plaquenil tablet, 4 bin kutu Favipiravir, 2 bin kutu Meropenem, 2 bin ampul Dexametazoni, 50 bin cerrahi maske, 5 bin eldiven, bin tulum, bin siperlik ve bin gözlükten oluşan hibe sağlık yardımı yapılması öngörülüyor.



Kararlar kapsamında KKTC'ye ise 30 bin PCR testi kiti, 30 bin adet de viral nükleik asit izolasyon kitinden oluşan hibe sağlık yardımı yapılacak.