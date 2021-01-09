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Türkiye’den 30 Bin PCR test kiti hibe

Türkiye'de Resmi Gazete'nin Perşembe günkü sayısında yayımlanan milletlerarası antlaşmalara göre KKTC'ye 30 bin PCR testi kiti, 30 bin adet de viral nükleik asit izolasyon kitinden oluşan hibe sağlık yardımı yapılacak...

09 Ocak 2021 Cumartesi 19:44
Türkiye’den 30 Bin PCR test kiti hibe
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Türkiye, Bangladeş, Gürcistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) sağlık alanında hibe yardım yapacak.

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Resmi Gazete'nin Perşembe günkü sayısında yayımlanan milletlerarası antlaşmalara göre, Türkiye Bangladeş'e, 20 ventilatör, 10 bin tulum, 10 bin önlük, 10 bin N95 maske, 2 bin siperlik ve 5 bin koruyucu gözlükten oluşan hibe sağlık malzemesi yardımı yapacak.

Öte yandan Reuters'ın haberine göre, Gürcistan'a 20 ventilatör, 50 bin PCR test kiti, 2 bin kutu Plaquenil tablet, 4 bin kutu Favipiravir, 2 bin kutu Meropenem, 2 bin ampul Dexametazoni, 50 bin cerrahi maske, 5 bin eldiven, bin tulum, bin siperlik ve bin gözlükten oluşan hibe sağlık yardımı yapılması öngörülüyor.

Kararlar kapsamında KKTC'ye ise 30 bin PCR testi kiti, 30 bin adet de viral nükleik asit izolasyon kitinden oluşan hibe sağlık yardımı yapılacak. 

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Pcr Test Kiti Hibe
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