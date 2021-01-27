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Türkiye’den 20 bin doz aşı yarın sabah KKTC’ye geliyor

27 Ocak 2021 Çarşamba 22:30
Türkiye’den 20 bin doz aşı yarın sabah KKTC’ye geliyor
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CUMHURBAŞKANI TATAR, TÜRKİYE SAĞLIK BAKANI KOCA İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Türkiye’den 20 bin doz Sinovac aşısı daha yarın KKTC’ye geliyor.

Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Covid 19 vakalarının artması üzerine yaptığı girişimle ikinci parti Sinovac Covid 19 aşısının ülkeye gönderilmesini sağladığını açıkladı.

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Türkiye Cumhuriyeti’nden 20 bin doz Sinovac Covid 19 aşısının, yarın sabah ambulans uçakla geleceği belirtildi.

Açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bugün akşam saatlerinde artan Covid-19 vakaları üzerine telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

Görüşmede Türkiye’den 20 bin doz Sinovac Covid 19 aşısının KKTC’ye yarın sabah itibariyle ambulans uçakla gönderilmesi konusunda mutabakata varıldığı duyuruldu.

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Son Güncelleme: 28.01.2021 01:48
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