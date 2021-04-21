banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Taşyapı’ya var esnafa yok!
Taşyapı’ya var esnafa yok!
Dilek hanım’ın haklı karantina tepkisine kim kulak verecek?
Dilek hanım’ın haklı karantina tepkisine...
Mucbir neden adaletsizliği
Mucbir neden adaletsizliği
Tehditlere karşı
Tehditlere karşı
banner376
Flaş Haber
Bakanlar Kurulu toplanıyor
Kapat

Türkiye’de Ticaret Bakanı olan Mehmet Muş, Doğu Akdeniz Üniversitesi mezunu

Türkiye’de gerçekleştirilen kabine değişikliğinde Ticaret Bakanı Mehmet Muş oldu.

21 Nisan 2021 Çarşamba 16:00
Türkiye’de Ticaret Bakanı olan Mehmet Muş, Doğu Akdeniz Üniversitesi mezunu
banner337

Türkiye’de gerçekleştirilen kabine değişikliğinde Ticaret Bakanı Mehmet Muş oldu.

1982’de Trabzon’da doğan Mehmet Muş, üniversite eğitimini KKTC’de, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) aldı.  Mehmet Muş, 2004 - 2005 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde İşletme ve Ekonomi Fakültesi, İşletme Bölümünden  Yüksek Şeref derecesi ile  4.00 ortalamayla mezun olmuştu.

banner341
Mehmet Muş, DAÜ’dekieğitiminin ardından, Washington State University School of Economic Sciences'ta Ekonomi alanında yüksek lisans yaptı ve  Marmara Üniversitesi İktisat Tarihi Ana Bilim Dalında Ekonomi doktorasını tamamladı.

Sırasıyla; AKP İstanbul Gençlik Kolları İl Yönetim Kurulu Üyeliği, Ekonomi İşleri Başkanlığı ve Teşkilat Başkanlığı görevlerini icra etti. 2011 yılında 24'üncü dönem AKP İstanbul Milletvekili olarak TBMM'ye girdi. 25, 26 ve 27'nci dönemlerde İstanbul Milletvekilliği görevini sürdürdü.

TBMM'de Dışişleri Komisyonu, Plan Bütçe Komisyonu ve AB Uyum Komisyonu üyelikleri yaptı. NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyeliği'nin yanı sıra AKP Genel Merkezi'nde Halkla İlişkiler Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlendi. 2014 yılında MYK üyeliğine seçilerek AKP Genel Başkan Yardımcılığı ve Ekonomi İşleri Başkanlığı görevinde bulundu.

banner360
Son Güncelleme: 21.04.2021 16:20
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KAÜ Akademisyeni Doç. Dr. Arıklı’ya, uluslararası konferansta en iyi bildiri ödülü
KAÜ Akademisyeni Doç. Dr. Arıklı’ya, uluslararası konferansta en iyi bildiri ödülü
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası çocuklar için çalacak
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası çocuklar için çalacak
Süt bedelleri ödendi
Süt bedelleri ödendi
Cumhurbaşkanı Tatar, Cenevre öncesi müzakere heyetiyle değerlendirmelerde bulundu
Cumhurbaşkanı Tatar, Cenevre öncesi müzakere heyetiyle değerlendirmelerde bulundu
Yarın elektrik kesintisi var
Yarın elektrik kesintisi var
Girne Belediyesi halkı 23 Nisan’da balkonlarda kutlamaya çağırdı
Girne Belediyesi halkı 23 Nisan’da balkonlarda kutlamaya çağırdı
Hava sıcaklığı yükselecek
Hava sıcaklığı yükselecek
CTP’den Guterres’e mektup
CTP’den Guterres’e mektup
Yeni hayata yeni yatırım
Yeni hayata yeni yatırım
Cumartesi “İki toplumlu barış etkinliği” düzenlenecek
Cumartesi “İki toplumlu barış etkinliği” düzenlenecek

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim