banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Vatandaş 'Ercan'dan yana...
Vatandaş 'Ercan'dan yana...
Çözüm ama zihniyet de bu !
Çözüm ama zihniyet de bu...
Daha açık nasıl söyleyebiliriz?
Daha açık nasıl söyleyebiliriz?
Gençlere ne verdiniz ki devleti korusunlar!
Gençlere ne verdiniz ki devleti...
banner376

Türkiye’de son 24 saatte 9 bin 385 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

20 Mayıs 2021 Perşembe 20:58
Türkiye’de son 24 saatte 9 bin 385 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
banner337

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, “covid19.saglik.gov.tr” adresinden paylaşıldı.

banner341
Buna göre, Türkiye’de son 24 saatte 219 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı. 9 bin 385 kişinin testi pozitif çıktı, 207 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 856 oldu.

Ağır hasta sayısı 2 bin 41 oldu, 9 bin 271 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 989 bin 787’ye yükseldi. Toplam test sayısı 51 milyon 731 bin 883’e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 160 bin 423, vefat sayısı 45 bin 626 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,7, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti. 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC'de 17'si yerel 20 yeni vaka
KKTC'de 17'si yerel 20 yeni vaka
Ataoğlu Muhaceret Tüzüğü değişikliğinin inanç turizmi ile ilişkilendirilmesinin doğru olmadığını belirtti
Ataoğlu Muhaceret Tüzüğü değişikliğinin inanç turizmi ile ilişkilendirilmesinin doğru olmadığını belirtti
Meclis Genel Kurulu tamamlandı
Meclis Genel Kurulu tamamlandı
44 yaşında hayatını kaybetti
44 yaşında hayatını kaybetti
Surlariçi’nde ev yangını
Surlariçi’nde ev yangını
Girne, Gazimağusa ve Lefke bölgesinde sahil temizliği...
Girne, Gazimağusa ve Lefke bölgesinde sahil temizliği...
Çavuşoğlu: “Hiçbir tüccar patates almasa bile tüm patates üreticiden satın alınacak”
Çavuşoğlu: “Hiçbir tüccar patates almasa bile tüm patates üreticiden satın alınacak”
Angolemli: “Tarım Bakanlığı teşvik sağlayarak gençleri tarıma yönlendirmeli”
Angolemli: “Tarım Bakanlığı teşvik sağlayarak gençleri tarıma yönlendirmeli”
Baybars: “Ülkede okullar açılmamışsa, turizm başlamamışsa bunun sorumlusu hükümet”
Baybars: “Ülkede okullar açılmamışsa, turizm başlamamışsa bunun sorumlusu hükümet”
Atakan: “Bu ülkede artık açlık var”
Atakan: “Bu ülkede artık açlık var”

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim