Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1178
ALTIN
488.190
DOLAR
7.8600
STERLİN
10.3098
EURO
9.2839
2’nci tur sonucunu kaybedenler belirleyecek…
2’nci tur sonucunu kaybedenler belirleyecek…
Akıncı -Tatar başrolde
Akıncı -Tatar başrolde
İlk tura karantina gölgesi düştü
İlk tura karantina gölgesi düştü
İkinci tura giderken
İkinci tura giderken
banner376

Türkiye’de son 24 saatte 58 can kaybı, 1614 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 605 Kovid-19 testi yapıldı, 1614 kişiye hastalık tanısı konuldu, 58 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1417 oldu.

13 Ekim 2020 Salı 01:52
Türkiye’de son 24 saatte 58 can kaybı, 1614 yeni vaka
banner337
banner351

Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 605 Kovid-19 testi yapıldı, 1614 kişiye hastalık tanısı konuldu, 58 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1417 oldu.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 115 bin 605 Kovid-19 testi yapıldı, 1614 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 1301 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 295 bin 658'e yükseldi.

banner341
Son 24 saatte 58 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1301 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 295 bin 658'e çıktı.

Toplam test sayısı 11 milyon 731 bin 350'ye ulaştı. Hasta sayısı 337 bin 147, vefat sayısı 8 bin 895, ağır hasta sayısı 1417, aktif hasta sayısı 32 bin 594 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,9, yatak doluluk oranı yüzde 48,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,4, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,7, ortalama temaslı tespit süresi 7,6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,4 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün toplam ağır hasta sayımız 1417. Yoğun bakım doluluk oranlarımızda bu hafta düşüş var. Hastalarda zatürre oranı da geçen haftaya göre düştü. Tedbirler birlikte ve sürekli uygulandığında sonuç veriyor. Birlikte başaracağız, güvenin." ifadesini kullandı.

banner360
Son Güncelleme: 13.10.2020 01:54
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UBP Genel Sekreteri Saner Cumhurbaşkanı Akıncı’yı eleştirdi
UBP Genel Sekreteri Saner Cumhurbaşkanı Akıncı’yı eleştirdi
Dışişleri Bakanlığı: “Rum faşistlerin provokasyonu bu kez cezasız kalmamalı”
Dışişleri Bakanlığı: “Rum faşistlerin provokasyonu bu kez cezasız kalmamalı”
Pilli: “1 pozitif vakaya rastlandı, 3 kişi taburcu edildi“
Pilli: “1 pozitif vakaya rastlandı, 3 kişi taburcu edildi“
UBP Genel Başkanı Başbakan Tatar Derinya’da eylem yapanları ve Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’i kınadı
UBP Genel Başkanı Başbakan Tatar Derinya’da eylem yapanları ve Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’i kınadı
Akıncı: “Temel vizyonu koruyarak en geniş birlikteliği sağlamalıyız”
Akıncı: “Temel vizyonu koruyarak en geniş birlikteliği sağlamalıyız”
Nicosia New Generation Lions Kulübü'nün Charter Kuruluş Gecesi Başarıyla Düzenlendi
Nicosia New Generation Lions Kulübü'nün Charter Kuruluş Gecesi Başarıyla Düzenlendi
Bağımsızlık İttifakı  cumhurbaşkanı Akıncı’yı Eleştirdi
Bağımsızlık İttifakı  cumhurbaşkanı Akıncı’yı Eleştirdi
Yarın 6 saatlik elektrik kesintisi var
Yarın 6 saatlik elektrik kesintisi var
Bağımsızlık Yolu Derinya’da yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı
Bağımsızlık Yolu Derinya’da yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı
Trafikte 891 sürücü hakkında ileri işleme gidildi
Trafikte 891 sürücü hakkında ileri işleme gidildi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim