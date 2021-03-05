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Türkiye’de şehit olan askerler için başsağlığı mesajları

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Kıbrıs Türk Gaziler Derneği, Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, Kıbrıs Türk Şoförler Birliği ve Ak Hataylılar Kardeşlik Dayanışma ve Kültür Derneği ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Emekli Astsubaylar Derneği, Türkiye’de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajları paylaştı.

05 Mart 2021 Cuma 12:45
Türkiye’de şehit olan askerler için başsağlığı mesajları
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KIBRIS TMT MÜCAHİTLER DERNEĞİ

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora mesajında, “Anavatanımız Türkiye’de meydana gelen üzücü helikopter kazasında 11 askerimizin şehit olduğu ve 2 askerimizin de yaralandığı haberi yüreklerimizde derin bir acı yarattı” dedi. Bora, şehitlere rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne başsağlığı, yaralı askerlere ise acil şifalar diledi.

KIBRIS TÜRK GAZİLER DERNEĞİ

Kıbrıs Türk Gaziler Derneği  Başkanı Kadir Dedeoğlu, “Bitlis Tatvan’a gitmek üzere düşen helikopterde yüreğimiz yanmıştır. Aralarında 8. Kolordu Komutanı Osman Erbaş’ın da bulunduğu 11 askerimize Allah’tan rahmet, 2 askerimize de acil şifalar dilerim” diyerek, tüm ulusa başsağlığı diledi.

KIBRIS TÜRK EMEKLİ SUBAYLAR DERNEĞİ

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği Başkanı Kazım And, helikopter kazasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, “Bu elim kaza neticesinde TSK personeli kahraman silah arkadaşımızın 11’inin şehit olması, 2 arkadaşımızın da yaralanması bizleri tarifi zor bir acı ve üzüntüye boğmuştur. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, aileleri, ulusumuz ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne başsağlığı ve sabırlar, yaralılarımıza acil şifalar dileriz” ifadelerini kullandı.

KIBRIS TÜRK ŞOFÖRLER BİRLİĞİ

Kıbrıs Türk Şoförler Birliği Muhsin Özdemir mesajında, “Anavatan Türkiye'de yaşanan elim helikopter kazasında hayatını kaybeden askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diler, tüm Türk milletine sabırlar dileriz” ifadelerine yer verdi.

AK HATAYLILAR KARDEŞLİK DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ

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Ak Hataylılar Kardeşlik Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Mehmet İpek de helikopter kazası sonucu 11 askerin şehit olması ve 2 askerin yaralanmasından duyduğu üzüntüyü belirterek, “Türkiye ile KKTC'yi yasa boğan, elim bir kaza bu üzücü̈ olay karsısında büyük bir üzüntü̈ içerisindeyiz. Yaralı kahraman askerlerimize acil şifalar diler ve şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaslı ailelerin, yakınlarının, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ve Türk ulusunun başı sağ olsun. Allah’ım şehadetlerini kabul eylesin” dedi.

 EMEKLİ ASTSUBAYLAR DERNEĞİ

 Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Emekli Astsubaylar Derneği Başkanı Esen Ömürlü  de mesajında, “ Bingöl’den Tatvan’a gitmek üzere kalkan askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı olan askerlerimize de  acil şifalar temenni eder, geride kalan yaslı ailelerine Başsağlığı ve Sabırlar dileriz.   Yüce Türk milletimizin ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’mizin başı sağ olsun.”  ifadelerini kullandı.

                                                                                         

                    

                                                   

                                                                                                 

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Son Güncelleme: 05.03.2021 13:16
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