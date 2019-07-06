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Türkiye’de Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü oluşturuluyor

Türkiye’de Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü oluşturuluyor

06 Temmuz 2019 Cumartesi 08:12
Türkiye’de Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü oluşturuluyor

TC CUMHURBAŞKANLIĞI’NIN KIBRIS İŞLERİ KOORDİNASYONUYLA İLGİLİ GENELGESİ RESMİ GAZETE’DE…

Türkiye’nin KKTC’yle ilişkilerinin bütün yönleriyle uyumlu şekilde yürütülmesi ve genel koordinasyonunun, görevlendirilecek bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı ya da bakan tarafından yerine getirilmesini ve bu makam bünyesinde Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü oluşturulmasını içeren bir genelge yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Türkiye Resmi Gazetesi’nde dün yayımlanan genelgede, şu ifadeler yer alıyor:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile ilişkilerimizin bütün yönleriyle uyumlu bir şekilde yürütülmesi ve genel koordinasyonu, görevlendirilecek bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı ya da Bakan tarafından yerine getirilecektir.

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KKTC'nin kalkınması için girişilecek çabalara katkıda bulunmak amacıyla ülkemizden KKTC'ye yapılacak ekonomik, mali ve teknik yardımların planlanması ve koordinasyonunu sağlamak maksadıyla Cumhurbaşkanı’nca görevlendirilen makam bünyesinde Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü oluşturulması uygun görülmüştür.

İki ülke arasında akdedilen ekonomik programların uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek amacıyla bu genelgeye göre Cumhurbaşkanı’nca görevlendirilen makam oluruyla teknik heyet ve ihtiyaca binaen uzmanların katılımı ile oluşacak geçici çalışma grupları kurulabilir. Bunların çalışma usul ve esasları da aynı usulle belirlenir.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca KKTC ile yürütülecek her türlü konuya ilişkin iş ve işlemlerde, Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü ile görüş alış verişi yapılarak gerekli mutabakat sağlandıktan sonra uygulamaya geçilmesi konusunda gereken hassasiyet gösterilecektir.”

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı genelgeyle, 1997/60, 1998/17, 2001/7 ve 2007/31 sayılı genelgeler yürürlükten kaldırıldı.

Son Güncelleme: 06.07.2019 11:26
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