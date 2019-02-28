SABAHKİ OTURUMUN ARDINDAN ÖĞLE YEMEĞİNE GEÇİLDİ

ÖĞLEDEN SONRAKİ OTURUMDA BAŞBAKAN ERHÜRMAN DA KONUŞMA YAPACAK

Lefkoşa, 28 Şubat 19 (.): Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) ile Doğu Akdeniz Politika Derneği (DAPD) “Türkiye ve KKTC Yatırım ve İş Birliği Konferansı” devam ediyor.

Bu sabah Girne’de Merit Royal Premium Otel’de başlayan ve iki oturum halinde gerçekleşen konferansın ilk oturumu sona erdi ve öğle yemeğine geçildi.

Öğle yemeğine Başbakan Tufan Erhürman, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ın yanı sıra bazı milletvekilleri, TİKAD Başkanı Nilüfer Bulut, DAPD Başkanı Daryal Batıbay ve iş dünyası ve turizm sektörü temsilcileri ile diğer davetliler katıldı.

Öğle yemeğinin ardından Başbakan Erhürman da konuşma yapacak.

Turizm ve yükseköğrenim sektörlerinin ele alınacağı konferansın öğleden sonraki ikinci oturumunda, programa göre saat 14.00’te Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, saat 16.00’da ise Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit katılımcılara hitap edecek.

(TUĞ-RU/GÜL) FOTOĞRAFLI