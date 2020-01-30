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Türkiye, Tacikistan Ve Kazakistanlı Sanatçıların Sergileri Açıldı

Lefkoşa, 30 Ocak 2020 (.): Türkiye, Tacikistan ve Kazakistan’dan bazı sanatçılar tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırlanan 86 eserin yer aldığı sergiler açıldı.

Türkiye, Tacikistan Ve Kazakistanlı Sanatçıların Sergileri Açıldı

Lefkoşa, 30 Ocak 2020 (.): Türkiye, Tacikistan ve Kazakistan’dan bazı sanatçılar tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırlanan 86 eserin yer aldığı sergiler açıldı.

30 Ocak 2020 Perşembe 11:59
Türkiye, Tacikistan Ve Kazakistanlı Sanatçıların Sergileri Açıldı

Lefkoşa, 30 Ocak 2020 (.): Türkiye, Tacikistan ve Kazakistan’dan bazı sanatçılar tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırlanan 86 eserin yer aldığı sergiler açıldı.

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Yakın Doğu Üniversitesinden verilen bilgiye göre, Üniversite Kurucu Rektörü Dr. Suat İ.Günsel ve Merkez Kaymakamı Ahmet Arslan’ın da katıldığı açılışta, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Türkiye resim sanatçıları adına Mümin Candaş, Tacikistan sanatçıları adına Makhsudjon Mirmukhamedov, Kazakistan sanatçıları adına Georgiy Makarov ve Merkez Kaymakamı Ahmet Arslan konuşma yaptı.

Sergiler 7 Şubat tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel Kongre Merkezi sergi salonunda ziyarete açık olacak.

(ID/HA)        FOTOĞRAFLI
 

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