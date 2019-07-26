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“türkiye Sanatçıları Resim Sergisi”, “özbekistan Sanatçıları Resim Sergisi” İle Kazakistanlı Sanatçı Kazym Amankossov’un Kişisel Resim Sergisi Sucuoğlu Tarafından Açıldı

Lefkoşa, 26 Temmuz 19 (.): Türkiye’den 12 ressamın 25 eserinden oluşan “Türkiye Sanatçıları Resim Sergisi”,  Özbekistan’dan 6 ressamın 25 eserinden oluşan “Özbekistan Sanatçıları Resim Sergisi”  ve Kazakistanlı Sanatçı Kazym Amankossov’un 17 eserinden oluşan kişisel resim sergisi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu tarafından açıldı.

“türkiye Sanatçıları Resim Sergisi”, “özbekistan Sanatçıları Resim Sergisi” İle Kazakistanlı Sanatçı Kazym Amankossov’un Kişisel Resim Sergisi Sucuoğlu Tarafından Açıldı

Lefkoşa, 26 Temmuz 19 (.): Türkiye’den 12 ressamın 25 eserinden oluşan “Türkiye Sanatçıları Resim Sergisi”,  Özbekistan’dan 6 ressamın 25 eserinden oluşan “Özbekistan Sanatçıları Resim Sergisi”  ve Kazakistanlı Sanatçı Kazym Amankossov’un 17 eserinden oluşan kişisel resim sergisi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu tarafından açıldı.

26 Temmuz 2019 Cuma 11:27
“türkiye Sanatçıları Resim Sergisi”, “özbekistan Sanatçıları Resim Sergisi” İle Kazakistanlı Sanatçı Kazym Amankossov’un Kişisel Resim Sergisi Sucuoğlu Tarafından Açıldı

Lefkoşa, 26 Temmuz 19 (.): Türkiye’den 12 ressamın 25 eserinden oluşan “Türkiye Sanatçıları Resim Sergisi”,  Özbekistan’dan 6 ressamın 25 eserinden oluşan “Özbekistan Sanatçıları Resim Sergisi”  ve Kazakistanlı Sanatçı Kazym Amankossov’un 17 eserinden oluşan kişisel resim sergisi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu tarafından açıldı.
Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ev sahipliğinde, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonlarında yer alan üç ayrı serginin açılışına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği Temsilcisi Kadir Akçeşme,  rektör yardımcıları, öğretim üyeleri, sanatçılar ve davetli misafirler katıldı.
Serginin açılışında Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Özbekistan Sanatçıları adına Allabergenov Sardor, Türkiye Sanatçıları adına Halil Yavuz Ertürk  ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu birer konuşma yaptı. 

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Konuşmaların ardından Türkiye Sanatçıları ile Özbekistan Sanatçılarına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu tarafından teşekkür belgesi plaketi takdim edildi. Kazakistanlı sanatçı Kazym Amankossov’ya ise Gümüş Anahtar Onur Ödülü verildi.
Plaket ve ödül takdiminin ardından üç ayrı serginin açılışı gerçekleştirilerek sergiler gezildi. Farklı ekoller ve tarzda çalışmaların yer aldığı sergiler, 2 Ağustos 2019 tarihine kadar hafta içi, 08.00-16.00 saatleri arasında Atatürk Kültür Merkezi Sergi Salonları’nda izlenebilecek.
(HA)
 

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