banner313
banner318
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94158
ALTIN
257.398
DOLAR
5.7769
STERLİN
7.3189
EURO
6.5197
Kaçak Hindistanlı tutuklandı
KAÇAK HİNDİSTANLI TUTUKLANDI
Cinayet davası tamamlandı
CİNAYET DAVASI TAMAMLANDI
Girne'de kaçak operasyonu: 9 kişi tutuklandı
KAÇAKLAR MAHKEMEYE ÇIKARILDI
Serbest bırakıldı
SERBEST BIRAKILDI
banner306
Flaş Haber
Bayezit hayatını kaybetti
Kapat

“türkiye Resim Ve Baskı Resim Sanatçıları Sergisi” Tarım Bakanı Oğuz Tarafından Açıldı

Lefkoşa, 20 Haziran 19 : Türkiye’den baskı resim sanatçısı ve akademisyenlerden oluşan 7 sanatçının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 50 eserden oluşan “Türkiye Resim ve Baskı Resim Sanatçıları Sergisi” Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz tarafından açıldı.

“türkiye Resim Ve Baskı Resim Sanatçıları Sergisi” Tarım Bakanı Oğuz Tarafından Açıldı

Lefkoşa, 20 Haziran 19 : Türkiye’den baskı resim sanatçısı ve akademisyenlerden oluşan 7 sanatçının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 50 eserden oluşan “Türkiye Resim ve Baskı Resim Sanatçıları Sergisi” Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz tarafından açıldı.

20 Haziran 2019 Perşembe 15:37
“türkiye Resim Ve Baskı Resim Sanatçıları Sergisi” Tarım Bakanı Oğuz Tarafından Açıldı

Lefkoşa, 20 Haziran 19 : Türkiye’den baskı resim sanatçısı ve akademisyenlerden oluşan 7 sanatçının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 50 eserden oluşan “Türkiye Resim ve Baskı Resim Sanatçıları Sergisi” Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz tarafından açıldı.
Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, YDÜ Tıp Fakültesi Sergi Salonu’nda gerçekleştirilen serginin açılışında Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz başta olmak üzere, YDÜ Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel ile rektör yardımcıları, dekanlar, öğretim görevlileri, sanatçılar ve konuk misafirler hazır bulundu.
Serginin açılışında Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Türkiye Sanatçıları adına Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Başkanı Doç. Nevin Yavuz ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz birer konuşma yaptı.
PROF. DR. ŞANLIDAĞ: “ASYA’DAN AKDENİZ’E SANAT KÖPRÜSÜ İNŞA EDİYORUZ…”
Sergini açılış konuşmasını yapan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Akdeniz Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nden baskı resim sanatçısı ve akademisyenlerden oluşan 7 sanatçının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 50 eserden oluşan bu önemli sergide bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

banner317
Prof. Dr. Şanlıdağ, son 8 ay içerisinde Türkmen, Tatar, Kırgız, Özbek ve diğer Türk Cumhuriyet ve topluluklarından gelen sanatçıların sergiler açtığını belirtti.
Prof. Dr. Şanlıdağ, Yakın Doğu Baskı Resim Sanatçı Rezidansının yedincisinin gerçekleştirildiğini belirterek, programın temel amacının çağdaş sanat alanında özellikle Türk dünyasındaki baskı resim sanatçılarına ev sahipliği yaparak atölye ve stüdyolarda gerçekleştirilecek olan özgün eserlerin, 15 Kasım 2020’de açılacak olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi koleksiyonunda yer almasının sağlanması olduğunu kaydetti. Son 8 ay içerisinde kampüste 50’den fazla sergi gerçekleştiğini, halihazırda 9 serginin sanatseverlerle buluştuğunu, hedeflerinin ise yirmi bin esere ulaşmak olduğunu anlattı.
Açıklamada, Türkiye Sanatçıları adına konuşan Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Başkanı Doç. Nevin Yavuz’un da, Yakın Doğu Üniversitesi Kıbrıs Modern Sanat Müzesi kapsamında baskı resim yapmak üzere aldıkları davete şahsı ve arkadaşları adına çok onur ve gurur duyduklarını ifade ettiği kaydedildi. 

Etkinlikte Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz da konuşma yaptı. 
Konuşmaların ardından Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz tarafından sergide yer alan sanatçılara teşekkür belgesi takdim edilerek sergi kurdelesi kesildi. Akdeniz Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nden 7 akademisyen sanatçının baskı resimler, metal gravür, serigrafi, linolyum yüksek baskı teknikleri kullanılarak hazırladığı eserlerin sergilendiği sergi, hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Tıp Fakültesi Sergi Salonu’nda ziyaret edilebilecek. 
(DOĞ/ÖK) FOTOĞRAFLI
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UBP Genel Sekreteri Hamza Ersan Saner oldu
UBP Genel Sekreteri Hamza Ersan Saner oldu
YÖK'ten üniversite kontenjanlarına ilişkin açıklama
YÖK'ten üniversite kontenjanlarına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Akıncı, yarın basın toplantısı düzenliyor
Cumhurbaşkanı Akıncı, yarın basın toplantısı düzenliyor
Samanbahçe Festivali 22 Haziran’da...
Samanbahçe Festivali 22 Haziran’da...
Ab Liderler Zirvesi Başladı
Ab Liderler Zirvesi Başladı
Daha ucuz ve çevreci elektrik enerjisi için Kıb-Tek’in başlattığı LNG projesiyle ilgili çalışmalar devam ediyor
Daha ucuz ve çevreci elektrik enerjisi için Kıb-Tek’in başlattığı LNG projesiyle ilgili çalışmalar devam ediyor
Dilekçe Ve Ombudsman Komitesi Toplandı
Dilekçe Ve Ombudsman Komitesi Toplandı
Yarın 4 saatlik elektrik kesintisi var
Yarın 4 saatlik elektrik kesintisi var
Maliye Bakanı Amcaoğlu, Daü Rektörü Prof. Dr. Osam’ı Kabul Etti
Maliye Bakanı Amcaoğlu, Daü Rektörü Prof. Dr. Osam’ı Kabul Etti
Oğuz, Avcılık Federasyonu Heyetini Kabul Etti
Oğuz, Avcılık Federasyonu Heyetini Kabul Etti

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim