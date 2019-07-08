Türkiye Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İş Birliği Cemiyeti’nden Arıklı’ya “üstün Hizmet” Plaketi

Lefkoşa, 8 Temmuz 19 (.): Türkiye’de 1983 yılında kurulan ülke çapında faaliyet gösteren Türkiye Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İş Birliği Cemiyeti’nin 20 Temmuz Barış Harekatı’nın 45. yıl dönümü nedeniyle İstanbul’da düzenlediği kutlama etkinliğinde, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı’ya “Üstün Hizmet” plaketi verildi.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, törende yaptığı konuşmada şöyle dedi:

"45 yıl sonunda Kıbrıs meselesinde ciddi bir dönüm noktasına gelindi. Federasyon temelli müzakerelerin çöktüğü ilan edildi. Şimdi yeni şeyler söylemeye hazırlanıyoruz. Söylenecek ve yapılacak yeni şeyler arasında devletin adını Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak değiştirmek ve yeniden yapılandırmak da var. Önceliğimiz Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanıtmak. Tanıtamıyorsak da bu dünyanın sonu değil. Ya Tayvan gibi tanınmadan dünya ile ilişki kurmanın yollarını ararız ya da Monaco veya Nahcivan modellerinde olduğu gibi dışişlerinde ve savunmada Türkiye'ye bağlı içeride bağımsız bir ülke olarak yolumuza devam ederiz.”

1990’da Sovyetler’in dağılmasından bu yana tam 42 devletin bağımsızlığını ilan ettiğini ve BM'ye üye olduğunu kaydeden Arıklı, “Bu süre içerisinde birleşen, kendi kendini fesih ederek federasyon kuran tek bir devlet yok. BM arkasına sığınan devletler ve uluslararası kuruluşlar ısrarla KKTC’nin ortadan kalkmasını ve Rum’a yama olmamızı istiyor. Maksat, Türklüğü Doğu Akdeniz’den dışlamak. Andımız var. Bu devleti yaşatacağız" diye konuştu.

(YIL/HA)