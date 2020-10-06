Türkiye’den Kktc’ye Su Taşıyan Hattın Tamiratı Tamamlandı... su Bugün Yeniden Akmaya Başlıyor

TC TARIM VE ORMAN BAKANI PAKDEMİRLİ KKTC’YE GELİYOR

Lefkoşa, 6 Ekim 20 (.): “KKTC Su Temin Projesi” kapsamında Türkiye’den KKTC’ye içme ve kullanma suyu taşıyan hattın deniz geçiş sisteminde 8 Ocak’ta meydana gelen arıza giderildi. Su, bugün yeniden akmaya başlıyor.

TC Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, bugün saat 16.00’da Geçitköy Barajı’na giderek su verme işlemiyle ilgili incelemelerde bulunacak. TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise video konferans aracılığı ile bakanlara bağlanacak.

Türkiye Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın açıklamalarına göre, Türkiye’den KKTC’ye su taşıyan hattın tamiri tamamlandı; su yeniden akmaya başlıyor.

Çalışma kapsamında Taşucu’nda bir boru üretim fabrikası kurularak, yedeklerle beraber her biri 500 metre uzunluğunda 10 adet yeni boru ve 1 adet 150 metrelik ek parça üretildi. Açık denizde çalışan 6 adet donanımlı iş gemisi, 4 adet römorkör ve 4 adet hizmet teknesiyle deniz dibindeki hasarlı borular yenileriyle değiştirildi.

“325 KİŞİ GECE GÜNDÜZ ÇALIŞTI”

Açıklamada, arızanın TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde TC Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin koordinatörlüğünde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü teknik ekibi ve yüklenici firmadan toplam 325 kişinin gece gündüz demeden çalışmasıyla tamamlandığı kaydedilerek “ Böylece, Torosların memba kalitesindeki suyu yeniden KKTC’ye akmaya başlayacak” ifadeleri kullanıldı.

(ID/GÜL)

