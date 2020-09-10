Türkiye’den Kktc’ye 25 Eylül’de Yeniden Su Akmaya Başlayacak

BAŞBAKAN TATAR VE TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY, TAMİRAT YAPAN GEMİDE İNCELEMELERDE BULUNDU

OKTAY: BEN BU GÜZEL MÜJDEYİ KIBRIS TÜRKÜ'NE VERMEK İSTİYORUM. 25 EYLÜL’DE BU SUYU BASMIŞ OLACAĞIZ

BAŞBAKAN TATAR: 25 EYLÜL'DEN SONRA TEKRAR AKACAK OLAN SUYUN HAYIRLARA VESİLE OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM

PAKDEMİRLİ: TARIMSAL SULAMA ALANINDA DA KKTC TARIM BAKANIMIZLA ÇALIŞIYORUZ

Lefkoşa, 10 Eylül 20 (TAK): Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 25 Eylül'den itibaren onarılan boru hatları aracılığıyla Anadolu'dan KKTC'ye yeniden su verileceğini açıkladı.

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile birlikte, Su temin Projesi’nde 8 Ocak’ta meydana gelen sorunu gidermek ve Türkiye’den KKTC’ye su akışını yeniden sağlamak için tamirat çalışmalarını yapan "Skandi Seven" gemiside incelemelerde bulundu.

Tatar ve Oktay’a, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ile Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de eşlik etti.

İncelemenin ardından açıklama yapan Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, çalışmaların son aşamaya geldiğini ve 25 Eylül’den itibaren yeniden Türkiye’den KKTC’ye su basmaya başlanacağını duyurdu.

KKTC Su Temin Projesi'nin dünyanın en muhteşem projelerinden biri olduğunu ve 106 kilometrelik bir hatta sahip olduğunu söyleyen Oktay, "Bu 106 kilometrenin 80 kilometresi deniz altında asılı şekilde Türkiye'den, Toroslar'dan Geçitköy'e gidiyor." dedi.

Projenin açılışını 2015'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığını anımsatan Oktay, Erdoğan'ın "Kıbrıs Türkü susuz kalmayacaktır, Türkiye'den ne gerekiyorsa sonuna kadar yanlarında olacağız." sözünü anımsattı.

Bu yılın ocak ayında boru hatlarında bakım, onarım çalışmalarına başlandığını aktaran Oktay, "Şu anda bu projenin sonuna gelmiş durumdayız. Ben bu güzel müjdeyi Kıbrıs Türkü'ne vermek istiyorum. Tüm detaylarını teknik ekip, bakanlarımız ve Sayın Başbakan'la birlikte değerlendirdik." dedi.

Suyun KKTC'ye ulaşacağı tarihi açıklayan Oktay, şunları kaydetti:

"25 Eylül 2020, yani Allah'tan bir şey olmazsa 15 gün sonra bu suyu basmış olacağız. Biz her fırsatta tekrarlıyoruz. Hangi şart altında olursa olsun Türkiye, Kıbrıs Türkü ve KKTC ile birliktedir, beraberdir, bir ve beraber olduğunda da güç kazanır. Bu birliktelik son zamanlarda özellikle Doğu Akdeniz özelinde düşündüğümüzde çok daha ayrı bir anlam ifade etmektedir. Türkiye'yi ana karasına hapsetmeye çalışanlara biz buradan bir mesajı daha verelim: Türkiye, Doğu Akdeniz'de kendi hak ve menfaatlerinde zerre ve milim bu hakların, bu menfaatlerin şu veya bu şekilde ters gözle, art niyetle bakılmasına asla müsaade etmeyecektir."

“5 GEMİ GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR”

Proje kapsamında 5 geminin gece gündüz çalıştığını söyleyen Oktay, "Korona döneminde Türkiye nasıl her gün bir barajını açıyor, bir yolunu açıyor, bir köprüsünü, havalimanı açıyor, bütün dünyayla ekonomisini açıp entegre oluyorsa hiçbir projesine ara vermemişse bugün bu projede de Kıbrıs Türkü'ne giden suyun bir an önce tamamlanması konusunda da taviz vermemiştir, projeyi son ana kadar en ciddi şekilde yürütmüştür ve tamamlama aşamasına getirmiştir. 25 Eylül'de de fiilen tamamlayacaktır, suyu tekrardan veriyor olacağız." ifadelerini kullandı.

Oktay, projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

“BURADA DA BU GÜZEL HABERLERİ ALACAĞIZ"

Bakım, onarım çalışmalarında son teknolojinin kullanıldığına dikkati çeken Oktay, "Bu Türkiye'nin de teknolojik olarak, denizde yaptığı faaliyetler olarak geldiği gücü göstermektedir. Biz buradan yine şu mesajı da vermek istiyoruz: Karadeniz'deki çalışmalarda elde ettiğimiz başarılı sonuçları inşallah Doğu Akdeniz'de de Kıbrıs'ta da birlik, beraberlik, dayanışma içinde çalıştığımızda burada da bu güzel haberleri alacağız. Bu güzel haberleri de hem Türkiye'ye hem de KKTC'deki Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle de paylaşacağız. İnşallah o günler de yakın." değerlendirmesini yaptı.

Oktay, Kıbrıs açıklarında devam eden Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası tatbikatını Türk Silahlı Kuvvetleri ile Kıbrıs'ın birlikte yürüttüğünü anımsatarak Mehmetçiklere selam yolladı.

Fuat Oktay, "Bu çalışmalarımız çok daha güzel günlerin KKTC'de de habercisi olacak. Yeter ki biz, beraber ve dayanışma içerisinde olalım." dedi.

BAŞBAKAN TATAR: 25 EYLÜL'DEN SONRA TEKRAR AKACAK OLAN SUYUN HAYIRLARA VESİLE OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, bakım ve onarım çalışmaları süren KKTC Su Temin Projesi ile ilgili olarak "25 Eylül'den sonra tekrar akacak olan suyun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

KKTC Başbakanı Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile "KKTC Su Temin Projesi"nin onarım çalışmalarının yürütüldüğü, Mersin açıklarındaki gemide incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından açıklama yapan Tatar, KKTC Su Temin Projesi'nin yapımına 2009'da başlandığını, 2015'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açılışla suyun kesintisiz olarak Ocak 2020'ye kadar KKTC'deki Geçitköy Barajı'na aktığını belirtti.

Tatar, Kıbrıs Türkünün gerek içme gerekse tarımsal faaliyetlerde kullanması için yılda 75 milyon metreküp suyun KKTC'ye aktığının altını çizdi.

Projenin bakım ve onarım çalışmalarını yürüten Türkiye Devlet Su İşleri Dairesi ve yüklenici firmaya teşekkür eden Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başta olmak üzere hükümete teşekkürlerini iletti.

Tatar, çalışmaların olağanüstü şartlarda ve denizin 1600 metre kadar altında robotlarla yapıldığını söyledi.

"TÜRKİYE'YE BİR KEZ DAHA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Asma borularla tekrar suyun akması için yapılan düzenlemeyi yerinde gördüklerini kaydeden Tatar, "Bütün bunun mühendisliğini ve muhteşemliğini gördük. Burada çalışanlara yürekten teşekkür ediyorum. KKTC'ye inşallah 25 Eylül'den sonra tekrar akacak olan suyun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

Tatar, KKTC'ye akıtılacak olan suyun Kıbrıs Türkünün su kullanımına ve tarımsal faaliyetlerine çok büyük ivme kazandıracağını belirterek, "Türkiye'ye bir kez daha teşekkür ediyorum. Böyle büyük bir projenin tamamlanmasında gösterilen yakın ilgi alaka ve özveriyi takdir ediyorum." diye konuştu.

Doğu Akdeniz ve Mavi Vatan'da Kıbrıs Türk halkının Türkiye ile hareket etmesinin anlamlı olduğunu kaydeden Tatar, Karadeniz'den sonra Doğu Akdeniz'de de zaman içerisinde gaz ve petrol gibi zenginliklerin bulunmasıyla buradaki hak ve çıkarların korunmasının önemli olduğuna vurgu yaptı.

PAKDEMİRLİ: TARIMSAL SULAMA ALANINDA DA KKTC TARIM BAKANIMIZLA ÇALIŞIYORUZ

Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de, özellikle tarımsal sulama alanında da KKTC Tarım Bakanımızla çalışmayı sürdürdüklerini ifade etti.

Projenin çok büyük olduğuna dikkati çeken Pakdemirli, şu ifadeleri kullandı:

"Akla hayale sığmayacak, Türkiye'nin son yıllarda yapmış olduğu dünyadaki en iddialı projelerden bir tanesi. Hatırlamak gerekirse, neredeyse 50 tane Osmangazi Köprüsü'nü yan yana koyduğunuzda elde edeceğiniz büyüklükte bir proje. Aslında temelinde bir asma köprü mantığıyla çalışıyor. Asma köprü ötesinde mühendislik hesapları ve karmaşık mühendislik içeren Türkiye, Kıbrıs ve iki ülke için çok faydalı büyük dünyaya örnek olacak bir proje. Dünyada çalışmaları yapılan, Amerikalıların dahi ilgilendiği bir proje."

Pakdemirli, projede 8 Ocak'ta ufak bir sorun yaşandığını dile getirerek, buna karşın derinlemesine yapılan araştırmalar sonucunda kalıcı çözüm üretmek amacıyla projede bazı değişikliklerin yapılması gerektiğini gördüklerini söyledi.

"TÜRKİYE PANDEMİ SÜRECİNDE YATIRIMLARINA DEVAM EDİYOR"

Bu nedenle hızlı şekilde tamir etmek yerine kalıcı değişikliklerin yapılması yoluna gittiklerini anlatan Pakdemirli, şu değerlendirmede bulundu:

"Böylece bugünkü noktaya gelmiş olduk. Türkiye pandemi sürecinde yatırımlarına devam ediyor. Böyle bir yatırımı devam ettirmek son derece zor. Gerçekten bir ay yüzeyinde hareket etmek kadar zor olan denizin binlerce metre altında robotların yapmış olduğu operasyonlar santim santim yukardan hesaplanarak birçok şeyde de ilk yaşanarak yapılan tamir ve onarım süreci."

Pakdemirli, proje kapsamında 80-100 kilometrelik geçiş ve 530 kilometrelik ishale hatları, iki baraj ve 17 bin dekarlık sulama alanının yer aldığına dikkati çekti.

Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Özellikle tarımsal sulama alanında da KKTC Tarım Bakanımızla çalışıyoruz. Tarım Bakanımızla ilişkilerimiz son derece iyi. Pandemi sürecinde de karşılıklı fikir alışverişi ve yardımlaşmalarda da bulunduk. Buradaki onarım sürecini Kıbrıs tarafında da Tarım Bakanımız ve Başbakanımız da gün gün takip ettiler. Biz de inşallah Kıbrıs'ı 25 Eylül'de tekrar bu hattan memba kalitesindeki suyuna kavuşturacağız.". Tarım Bakanımızla ilişkilerimiz son derece iyi. Pandemi sürecinde de karşılıklı fikir alışverişi ve yardımlaşmalarda da bulunduk. Buradaki onarım sürecini Kıbrıs tarafında da Tarım Bakanımız ve Başbakanımız da gün gün takip ettiler. Biz de inşallah Kıbrıs'ı 25 Eylül'de tekrar bu hattan memba kalitesindeki suyuna kavuşturacağız."

(AA/FG)