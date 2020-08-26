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Türkiye Cumhuriyeti’nden Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 100 Bin Abd Doları Bağış

KÜÇÜK: “TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN VERDİĞİ KATKILAR 1 MİLYON DOLARI AŞTI”

26 Ağustos 2020 Çarşamba 13:37
Türkiye Cumhuriyeti’nden Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 100 Bin Abd Doları Bağış
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KÜÇÜK: “TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN VERDİĞİ KATKILAR 1 MİLYON DOLARI AŞTI”

Lefkoşa, 26 Ağustos 20 (.): Türkiye Cumhuriyeti, Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 100 bin ABD doları bağışta bulundu. 

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, bağış çekini Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk üyesi Gülden Plümer Küçük’e sundu. 

BAŞÇERİ

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs’ta 1963-1974 yılları arasında yaşanan olaylarda yaşamını yitirenlerin cesetlerinin bulunması, kimliklerinin tespiti gibi önemli bir görevi yerine getiren Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 100 bin ABD doları katkı sağlamaktan memnuniyet duyduklarını söyledi. 

Salgın döneminde çalışmaları kesintiye uğrayan komitenin çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü kaydeden Başçeri, tüm kayıpların belirlenmesi, mezar yerine kavuşması ve ailelerin huzura ermesi temennisinde bulundu. 

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Büyükelçi Başçeri, başta Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk üyesi Gülden Plümer Küçük olmak üzere tüm çalışanlara teşekkür etti. 

KÜÇÜK 

Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk üyesi Gülden Plümer Küçük, 2006 yılında kazı ve kimliklendirme çalışmalarının başladığı tarihten itibaren Türkiye Cumhuriyeti’nin komiteye katkıda bulunduğunu belirtti. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin verdiği katkıların 1 milyon doları aştığını dile getiren Küçük, Türkiye 
Cumhuriyeti halkına teşekkür etti. 

Küçük, “Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum tüm aileleri huzura kavuşturmak için elimizden geleni yapacağız” dedi. 

(GÖZ/FEZ)      FOTOĞRAFLI 

Haber: Gözde Süreç Sarı Fotoğraf: Hüseyin Sayıl
 

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