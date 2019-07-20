Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Meclis Başkanı Uluçay’ı Ziyaret Etti

ULUÇAY: “TEK TARAFLI YAPILABİLECEK HAMLELERE KARŞI GEREKEN TEDBİRLERİ ALDIK. KKTC TÜRKİYE İLE BİRLİKTE HAREKET ETMEYE DEVAM EDECEK”

OKTAY: “TÜRKİYE KIBRIS DAVASI SÖZ KONUSU OLDUĞU ZAMAN TEK VÜCUTTUR YEK VÜCUTTUR, TEK BİR SÖYLEM ETRAFINDA BÜTÜNLEŞİR”



Lefkoşa, 20 Temmuz 19 (.): Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ile Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC ile Türkiye’nin birlikte hareket etmeye devam edeceğini yineledi.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları için KKTC olan Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile TBMM heyeti, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay’ı ziyaret etti.

OKTAY

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yaptığı konuşmada, bir kez daha 20 Temmuz 1974’te yapılan harekât gibi harekât yapmak zorunda kalmak istemediklerini, söz konusu toprak veya vatan olduğu zaman can vermeye hiç tereddüt etmeyeceklerini kaydetti. Oktay, “Gözü ve gönlü barıştan yana değil de başka düşünceleri, bulanık düşünceleri varsa, biz bu mesajı buradan vermiş olalım” dedi.

Fuat Oktay, önceki gün Türkiye Büyük Millet Meclisinde vekili bulunan dört partinin doğal gaz konusunda yayımladığı ortak bildirinin kendilerine güç verdiğini kaydederek, “Türkiye Kıbrıs davası söz konusu olduğu zaman tek vücuttur, yek vücuttur, tek bir söylem etrafında bütünleşir” diye konuştu.

“VERİLMESİ GEREKEN MÜCADELE”

Asıl verilmesi gereken mücadelenin kurumların gelişmesi ve yapısal reformların hayata geçirilmesi olduğunu kaydeden Oktay, teknik açıdan yardıma ve tecrübelerini aktarmaya her zaman açık olduklarını söyledi.

ULUÇAY

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ise Kıbrıs Türk halkının huzur ve refahı için KKTC’nin kurulduğunu ancak yapısal dönüşüm için yasama ve yürütmede yapılacak daha çok işin bulunduğunu kaydetti.

Bu süreçte hükümet değişikliklerinden gecikmeler yaşandığını ancak gecikmelerin telafisi için Meclis Komitelerinin çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Uluçay, yapısal reformlar için gerekli olan düzenlemelerde, yasama ayağı olarak üzerlerine düşen görevleri yerine getireceklerini belirtti.

Uluçay, Hükümet’in eski hükümet tarafından hazırlanan yaklaşık 60 yasa tasarısını gündemine aldığına işaret etti.

Meclis Başkanı Uluçay, Kıbrıs Türk tarafı olarak siyasi eşitlik temelinde bir anlaşma için her zaman yapıcı olduklarını, ada etrafında bulunan doğal gaz ile ilgili işbirliği yapılması için işbirliği komitesi kurulmasını savunduklarını; doğal gazın ekonomik değer olarak bir çatışma değil de bir uzlaşı aracı olmasını istediklerini kaydetti.

Türk tarafı olarak, tek taraflı yapılabilecek hamlelere karşı gereken tedbirleri aldıklarını; KKTC’nin Türkiye ile birlikte hareket etmeye devam edeceğini ifade eden Uluçay, ada etrafındaki doğal gazın işbirliğinde kullanılmasının ve Kıbrıs sorununun çözümünün, bölge ülkelerinin refah ve huzuru için de önemli olduğunu söyledi

Uluçay, KKTC’ye düşen füzenin, KKTC ve Türkiye’nin ada etrafındaki doğal gaz üzerindeki ortak anlayışının ne kadar haklı olduğunu gösterdiğini belirtti.

KKTC ile TC ilişkilerinden de bahseden Uluçay, işbirliğiyle Kıbrıs Türkünün uluslararası toplantılara katılmasına ve görüşlerini aktarmasına fırsat verildiğini kaydetti.

(ID/HA)