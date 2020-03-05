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Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Başbakan  tatar\'ı Kabul Etti

Ankara, 5 Mart 20 : Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Başbakan Ersin Tatar\'ı kabul etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Başbakan  tatar\'ı Kabul Etti

Ankara, 5 Mart 20 : Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Başbakan Ersin Tatar\'ı kabul etti.

05 Mart 2020 Perşembe 16:02
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Başbakan  tatar\'ı Kabul Etti
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Ankara, 5 Mart 20 : Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Başbakan Ersin Tatar'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün akşam gerçekleşen kabulde, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliği konuları ele alındı.

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Kabulde, Türkiye tarafından KKTC'deki çeşitli sektörlerin desteklenmesi amacıyla serbest bırakılan 170 milyon liralık kaynağın kullanım alanlarına ilişkin görüş alışverişinde bulunularak, başta ulaştırma ve turizm olmak üzere KKTC'de yürütülen projeler değerlendirildi.
(AA/EMR/ÖK) 
 

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