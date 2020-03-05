Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Başbakan  tatar\'ı Kabul Etti

Ankara, 5 Mart 20 : Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Başbakan Ersin Tatar'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün akşam gerçekleşen kabulde, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliği konuları ele alındı.
(AA/EMR/ÖK)
Ankara, 5 Mart 20 : Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Başbakan Ersin Tatar\'ı kabul etti.
Ankara, 5 Mart 20 : Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Başbakan Ersin Tatar'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün akşam gerçekleşen kabulde, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliği konuları ele alındı.