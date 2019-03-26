“türkiye Baskı Resim Sanatçıları Sergisi” Açıldı

SERGİ 9 NİSAN SALI GÜNÜNE KADAR GEZİLEBİLİR

Lefkoşa, 26 Mart 19 : Türkiye’den 7 sanatçının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 60 eserden oluşan “Türkiye Baskı Resim Sanatçıları Sergisi”, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu tarafından açıldı.

Bakanlık açıklamasına göre, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Tıp Fakültesi Sergi Salonu’nda yer alan metal gravür, serigrafi, yüksek baskı teknikleri kullanılarak üretilen eserlerin sergileneceği sergi 9 Nisan Salı gününe kadar hafta içi 10.00-12.00 saatleri arasında gezilebilecek.

Serginin açılışına, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Suat İrfan Günsel, Merkez Kaymakamı Ahmet Arslan, Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Suat Günsel de katıldı.

Serginin açılışında Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu, Türkiye Baskı Resim Sanatçıları adına Orhan Mert ile Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu birer konuşma yaptı.

SADIKOĞLU : “ESERLERLE ZENGİN BİR SANAT KOLEKSİYONU YARATILDI”

YDÜ Rektör Yardımcısı Fahrettin Sadıkoğlu, Türkiye’den gelen 25-30 yaş arasındaki ressamların güzel bir geleceği olduğunu, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde sergilenecek eserleri sayesinde isimlerinin tüm dünyada duyulacağını kaydetti.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi projesinin Dr. Suat Günsel’in azmi, uğraşı ve enerjisi ile gerçekleştirildiğini kaydeden Sadıkoğlu, müzenin şu anda yağlı boya, sulu boya, kuvarj, baskı resim, fotoğraf sergileri ve farklı tekniklerde hazırlanan eserlerle altı binden fazla zengin bir koleksiyonun oluştuğunu söyledi.

MERT: “ONUR DUYDUĞUMUZ BİR SERGİDE YER ALIYORUZ”

Türkiye Baskı Resim Sanatçıları adına konuşan Orhan Mert’de çok iyi eserler ürettiklerini kaydetti ve “ Bizim bu birlik ve beraberliğimiz sizlerin birlik beraberliğine vesile olması bizleri onurlandırdı. Bizlere tanınan imkanlar için arkadaşlarım adına Yakın Doğu Üniversitesine teşekkür ediyorum” dedi.

ATAOĞLU: “TÜRK DÜNYASI SANATIYLA, TARİHİYLE VE GELENEĞİYLE ÇOK KÖKLÜ BİR GEÇMİŞE SAHİP”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel’in sanatın öğrencilerle buluşması için büyük çaba sarf ettiğini ifade etti.

Dünyada sanatın sürekli gelişme gösterdiğini belirten Ataoğlu, Türk dünyasının sanatıyla, tarihiyle ve geleneğiyle çok köklü bir geçmişe sahip olduğunu dile getirdi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin sağlık ve eğitim yanında, ülkenin tanıtılması için sanata ve sanatçıya, spora ve bir çok alana önem verdiğini belirten Bakan Ataoğlu, “Ülkemizin önemli bir tarihi geçmişi ve bu geçmişin içerisinde farklı farklı medeniyetlerden bir çok eserler yer alıyor. Bu eserleri de bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak en büyük kültürel mirasımız olarak görüyoruz.Eserlerimizin farklı kültürler tarafından yansıtılmasının yanı sıra değişik ülkelerden Kıbrıs Modern Sanat Müzesi içerisine kazandırılan farklı eserleri de sadece ülke içerisinde değil yurt dışından gelen herkese gösterilmesi, anlatılması ve ziyaret edilmesini sağlamak bizlerin görevdir” dedi.

Konuşmaların ardından baskı resimleri sergisinde eserleri yer alan sanatçılar; Orhan Mert, Büşra Göksu, Ali Kurşun, Elif Sena Çelik, Orhan Mert, Hatice Çevik, Samet Kapoğlu’na teşekkür belgesi takdim edildi.

(ÖZ/ŞEB)FOTOĞRAFLI