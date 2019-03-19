“türkiye Baskı Resim Sanatçıları Sergisi” 26 Mart’ta  ydü Tıp Fakültesi’nde Açılacak

Lefkoşa, 19 Mart 19 : Türkiye’den genç kuşak baskı resim sanatçı ve akademisyenlerinden oluşan 7 sanatçının Kıbrıs Modern sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 60 eserden oluşan “Türkiye Baskı Resim Sanatçıları Sergisi” 26 Mart’ta açılacak.

YDÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, çağdaş Türk resim sanatının önemli dallarından olan Özgün Baskı Resim sanatının en iyi örneklerinden bir seçkinin sergileneceği “Türkiye Baskı Resim Sanatçıları Sergisi”, 26 Mart Salı günü, saat 09.00’da YDÜ Tıp Fakültesi Sergi Salonu’nda ziyarete açılacak.

Metal gravür, serigrafi, yüksek baskı teknikleri kullanılarak üretilen eserlerin sergileneceği sergi, hafta içi 10.00-12.00 saatleri arasında 9 Nisan tarihine kadar sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Her bir çalışmanın özgün olarak tasarlandığı baskı resimleri sergisinde eserleri yer alan sanatçılar; Murat Aslan, Büşra Göksu, Ali Kurşun, Elif Sena Çelik, Orhan Mert, Hatice Çevik, Samet Kapoğlu’nun KKTC’de yer alan Baskı Resim Sanatçı Çalıştayı sonucunda hazırladıkları eserler Kıbrıs Modern Sanat Müzesi envanterine katılacak.

BASKI RESİM NEDİR?

Özgün baskı resim, bir sanatçının kendisi tarafından, kendi kontrolü altında, çeşitli özgün baskı tekniklerinden herhangi biri ya da birkaçı ile yaptığı, limitli, numaraladığı, baskıdan sonra bizzat kendisinin imza attığı ve baskı sonrasında da kalıpları bir daha baskı tekrarı yapılmamak üzere imha edilen orijinal bir sanat eseri.

(RU/YIL)