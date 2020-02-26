Türkiye Aşçılar Ve Şefler Federasyonu’ndan Cumhurbaşkanı Akıncı’ya Plaket

Lefkoşa, 26 Şubat 20 : Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu, gastronomiye katkısından dolayı Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya plaket takdim etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre federasyonun plaketi, Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi, Sözcüsü ve Kıbrıs Temsilcisi olan Master Chef Zihni Türksel tarafından takdim edildi.

Türksel, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın gastronomiye katkısının kendileri için çok önemli ve değerli olduğunu ifade ederek, destekten dolayı teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da ülke mutfağını dünyanın değişik yerlerinde başarıyla temsil ettiği için Zihni Türksel’i kutlayarak, çalışmalarında başarılar diledi.

(RU/YIL)

