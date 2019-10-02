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Türkiye Yol-iş Sendikası toplantısı yapıldı

Türkiye Yol-İş Sendikası Genel Merkez ve Şube Yöneticileri toplantısı yapıldı.

Türkiye Yol-iş Sendikası toplantısı yapıldı

Türkiye Yol-İş Sendikası Genel Merkez ve Şube Yöneticileri toplantısı yapıldı.

02 Ekim 2019 Çarşamba 13:37
Türkiye Yol-iş Sendikası toplantısı yapıldı

Hür-İş Federasyonu ve Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu’nun yaptığı yazılı açıklamaya göre, Girne Lords Palace Hotel’de yer alan toplantının açılış konuşmasında Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar, Toplu İş Sözleşmesi’nin öneminden bahsetti. Ağar’ın konuşmasından sonra kürsüye HÜR-İŞ Federasyonu ve KAMU-İŞ Sendikası Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu çıktı.

Serdaroğlu konuşmasında, KKTC’de taşeron işçi alımını mahkemeye taşıdıklarını ve kamuda yerel işgücü olmasına rağmen hizmet alımı altında taşeron firmalarla işbirliği içerisinde devletin boş kadrolarını doldurmaya çalışarak istihdam yapılmasına karşı olduklarını ifade etti.

Toplantının sonunda Başbakanı Ersin Tatar ve bakanların gönderdikleri mesajlar okundu.

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Son Güncelleme: 02.10.2019 16:53
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Yol-iş SendikasıRamazan Ağar
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