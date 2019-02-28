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“Türkiye ve KKTC Yatırım ve İşbirliği Konferansı” başladı

“Türkiye ve KKTC Yatırım ve İşbirliği Konferansı” başladı

28 Şubat 2019 Perşembe 09:27
“Türkiye ve KKTC Yatırım ve İşbirliği Konferansı” başladı

Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) ile Doğu Akdeniz Politika Derneği’nin (DAPD) düzenlediği “Türkiye ve KKTC Yatırım ve İş Birliği Konferansı” başladı. 

Konferans saat 10.00’da Girne’de Merit Royal Premium Otel’de yer alırken, konferansın açılış törenine Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yanı sıra, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, bazı milletvekilleri, TİKAD Başkanı Nilüfer Bulut, DAPD Başkanı Daryal Batıbay ve iş dünyası ve turizm sektörü temsilcileri ile diğer davetliler katıldı.

BULUT: “GELİŞME TEMBELLİĞİN REDDİNDEN GEÇER”

Konferansın açılış konuşmasını yapan Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) Başkanı Nilüfer Bulut, ekonomik hayatta kadın erkek eşitliğine dikkati çekerek, bir ülkenin gelişebilmesinin kadın-erkek herkesin çok çalışmasından ve tembelliği reddetmesinden geçeceğini vurguladı.

Konferansın verimli geçeceğine inancını belirten Bulut, KKTC’li yetkililerden Kıbrıs’a yapılacak yatırımlarda kadınlara ayrıcalık tanınmasını talep etti. Bulut, özel sektör ve yatırımlarda kadınların önünün açılmasını umduğunu ve dilediğini belirtti.

BATIBAY: “TURİZMDE CİDDİ SIKINTILAR VAR”

Doğu Akdeniz Politika Derneği Başkanı Daryal Batıbay da,  toplantının oturumları hakkında bilgi vererek, KKTC ekonomisinin var olması için TC’nin iş birliği ve desteğine ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Hem konu, hem zaman olarak bu toplantının yerinde bir girişim olduğuna işaret eden Batıbay, sabahki oturumda iş ve yatırım imkanlarının değerlendirileceğine, öğleden sonra da iki ana lokomotif sektör olan turizm ve yüksek öğrenimin ayrı oturumlarla ele alınacağını anlattı.

Batıbay, ülkenin can damarı olan turizmde son 15-20 yılda çok büyük yatırımlar olduğunu ancak, son yıllarda ciddi sıkıntılar yaşandığını, bunlardan en önemlisinin hava ulaşımı olduğunu aktardı. Batıbay, bu konunun ciddi olarak ele alınarak, sıkıntının giderilmesi gerektiğini vurguladı. 

Yükseköğrenimde öğrenci sayısının 100 bini aşmasına rağmen sorunlar olduğunu ifade eden Batıbay, toplantıların bu konuların ele alınıp, KKTC ekonomisindeki sorunların nasıl aşılabileceğinin somut verilerle ortaya koyulabileceğine inanç belirtti. 

Konferansta Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Tufan Erhürman, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan da konuşma yapacak. 

Son Güncelleme: 28.02.2019 12:30
Anahtar Kelimeler:
Tc Kktc Yatırım
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