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Türkiye ve KKTC'de yapılacak 'Deprem Anı Çök-Kapan-Tutun' tatbikatının detayları açıklandı
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Türkiye ve KKTC'de yapılacak 'Deprem Anı Çök-Kapan-Tutun' tatbikatının detayları açıklandı

AFAD Başkanı Yunus Sezer, 12 Kasım saat 18.57'de ülke genelinde ve KKTC'de yapılacak, Çök-Kapan-Tutun Tatbikatı'nın başladığını duyurmak amacıyla Haber Alma ve Yayma sisteminden bilgilendirme mesajı ve Hayati Uyarı Bildirimi gönderileceğini bildirdi.

07 Kasım 2022 Pazartesi 14:28
Türkiye ve KKTC'de yapılacak 'Deprem Anı Çök-Kapan-Tutun' tatbikatının detayları açıklandı

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, Düzce Depremi'nin 23. yılında, ülke genelinde yapılacak tatbikat öncesinde, AFAD Başkanlığında bilgilendirme toplantısı düzenledi.

17 Ağustos 1999 depreminin yaraları sarılmadan, 12 Kasım 1999'da Düzce Depremi'nin yaşandığını hatırlatan Sezer, Türkiye'de 1143 deprem gözlem istasyonuyla yıllık ortalama 24 bin deprem ölçümlemesi yapıldığını bildirdi.

Sadece bu yıl şu ana kadar 17 bin deprem gerçekleştiğini, Türkiye'de 485 adet diri fay bulunduğunu ifade eden Sezer, "Neredeyse her bölgemizde bu faylardan kaynaklanan 5 ve üzeri büyüklükte deprem üretme ve etkilenme potansiyeli mevcuttur." dedi.

ÜLKE GENELİNDE VE KKTC'DE YAPILACAK

AFAD Başkanı Yunus Sezer, 2020 yılını, "Afetlere Hazırlık Yılı", 2021 yılını ise "Afet Eğitim Yılı" ilan ederek, 56 milyonun üzerinde kişiye ulaştıklarını anlattı.

Sezer, bu yılı da "Afet Tatbikat Yılı" olarak ilan ettiklerini hatırlatarak, 54 bin 302 tatbikat gerçekleştirmeyi hedeflediklerini, 67'si yerel, 17'si bölgesel, 66 bin 202 tatbikat ile bu hedefin üzerine çıktıklarını aktardı.

AFAD Başkanı Sezer, "Çök-Kapan-Tutun Tatbikatı"nın, ülke genelinde, 9 Kasım 2022'de, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı tüm yurtlarda düzenleneceğini, tatbikatın 12 Kasım saat 18.57'de de ülke genelinde ve KKTC'de yapılacağını bildirdi.

TELEVİZYON VE RADYO ÜZERİNDEN ANONSLARIN GEÇİLECEĞİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ DEVREYE ALINACAK

HAY Sistemini, 2 Haziran 2022'deki Trabzon/Vakfıkebir Sel Taşkın ve Erken Uyarı Tatbikatında devreye aldıklarını ifade eden Sezer, şöyle konuştu:

"Yine bir ilk olarak 12 Kasım'da, televizyon ve radyo kanalları üzerinden anonsların geçileceği bilgilendirme sistemini devreye alacağız.

Tatbikatımızı, Sayın Bakanımızın başkanlığında, AFAD Başkanlık Binasında, 81 ilimizde ise Vali ve Kaymakamlarımızın koordinesinde, ayrıca KKTC'de eş zamanlı gerçekleştireceğiz. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) bu kapsamda faaliyete geçirilerek, afet gruplarının en üst düzey temsilcileri AFAD Başkanlığı merkez binamızda toplanacak. Düzce, İstanbul, İzmir, Elazığ, Kahramanmaraş ve Erzurum illerimiz ile KKTC'den canlı bağlantılar yapacağız ve 81 ilimizde, valilerimizin bulunduğu alanlardan canlı görüntü aktarımı yapacağız."

AFAD Başkanlık merkezinde ve Düzce, İzmir ile İstanbul'da basın mensupları için Medya Platform Alanları hazırlanacağını, deprem konusunda uzman ve eğitmenlerin, AFAD Başkanlık Merkez Binasında ve illerde olacağını aktaran Sezer, İstanbul ve Bursa afet eğitim merkezlerinin, yayın yapmak isteyen basın kuruluşları için gün boyu açık olacağını söyledi.

Sezer, Mobil Deprem Simülasyon Araçlarının da illerde aktif görev alacaklarını ifade ederek, sosyal medya ve televizyon kanalları aracılığıyla kamu spotları yayınlanacağını, afiş ve broşürlerin yazılı basında tatbikatı tanıtmak ve farkındalığı artırmak amacıyla kullanılacağını kaydetti.

Tatbikat saatinde tüm öğrencileri de aileleriyle evlerinde tatbikata katılmaya davet ettiklerini söyleyen Sezer, Diyanet İşleri Başkanlığınca, 11 Kasım günü cuma hutbesinde afetler konusuna yer verileceğini ve tatbikat duyurusu yapılacağını bildirdi.

İl AFAD Müdürlükleri ve AFAD gönüllülerinin de tatbikata katılacağını anlatan Yunus Sezer, "İllerdeki yerel yöneticilerimiz, tatbikat saatinde vatandaşlarımızla birlikte çök-kapan-tutun hareketi yapacaklar." bilgisini verdi.

Sezer, 81 ilde, afetlerde kullanılan araç ve malzemelerden oluşturulacak sergilerin de hava şartlarının uygun olması durumunda açılacağını bildirdi.

Yunus Sezer, "Vatandaşlarımıza tatbikatın başladığını duyurmak amacıyla, Haber Alma ve Yayma Sisteminden Bilgilendirme SMS'i ve Hayati Uyarı Bildirimi göndereceğiz. Uyarı mesaj metninde 'AFAD Tatbikat bilgilendirmesidir. Şu anda tüm ülkede Deprem Anı, Çök-Kapan-Tutun Tatbikatı yapılmaktadır.' yazacak." şeklinde konuştu.

Belediyelerin anons sistemleri ve merkezi ezan sistemine bağlı camilerden sesli bildirim yapılacağını da aktaran Yunus Sezer, "TRT radyo yayınlarında, tatbikata ait bilgilendirme anonsunu otomatik olacak şekilde yayınlayacağız. Diğer özel televizyon kanallarında ise yönlendirme ile tatbikat uyarı mesajını yayınlayacağız." dedi.

Sezer, herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmamak adına, Sivil Savunma İkaz-Alarm Sireni ve Acil Durum Araçlarının Sirenlerinin kullanılmayacağını bildirdi.

AFAD Başkanı Sezer, tatbikatın sonlandırılmasından sonra, hem Düzce Depremi'nde hem de diğer tüm afetlerde hayatını kaybedenler için AFAD Başkanlığında, 81 ilde ve KKTC'de dua okunacağını da kaydetti.

Tatbikata ilişkin sosyal medya paylaşımları için "#ÇökKapanTutun" etiketinin kullanılacağını belirten AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Çocuk, genç, yaşlı, işçi memur, öğrenci tüm vatandaşlarımızdan bulunduğu yerde, en güvenli noktada, saat 18.57'de çök-kapan-tutun hareketini yaparak, uygun görmeleri durumunda çekecekleri videoları bu etiket ile sosyal medyadan paylaşmalarını bekliyoruz." dedi.

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