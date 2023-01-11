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Türkiye ve KKTC arasında turizm işbirliği

11 Ocak 2023 Çarşamba 08:38
Türkiye ve KKTC arasında turizm işbirliği

Ankara'da 6 Aralık 2022'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Hükümeti Arasında Turizm İşbirliği Eylem Planı"nın onaylanması hakkında karar TC Resmi Gazete'de yer aldı.

Plan, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile KKTC tarafından KKTC Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, iki ülke ve halkları arasında ulusal egemenlik, eşitlik ve karşılıklı menfaat ilkeleri çerçevesinde mevcut dostane ilişkileri ve yakın işbirliğini geliştirme arzusuyla; turizmin geliştirilmesi hususunda yurt dışında tanıtımı ve gerekli olabilecek diğer hususlarda var olan işbirliğinin daha da artırılmasını amaçlıyor.

TC Resmi Gaztede yer alan karar:

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