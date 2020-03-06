Türkiye ve Kıbrıs’da coronavirüsüne yakalanma riski çok daha düşük

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi Akademisyeni Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hasan Acar gündemde varlığını sürdüren coronavirüsü hakkında açıklamada bulundu.

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hasan Acar coronavirüsü hastalığının tanımını yaparak;“ Özellikle üst solunum yollarını ve akciğerleri tutan bir hastalık. Fakat öncelikle şunu söylemeliyiz ki önceliğiniz panik olmamak. Özellikle bu hastalığın olmadığı bölgelerde bile sokağa çıktığımız zaman corona hastalığından daha büyük bir riskimiz var” ifadelerini kullandı.

Hastalığın belirtilerinin neler olduğunu ifade eden Doç. Dr. Hasan Acar; “Üst solunum yollarını ilgilendiren bir hastalık olmasından kaynaklı, halsizlik, yorgunluk, baş ağrısı ve burunda kızarıklık gibi ilk başlangıç belirtileri olur. Bir süre sonra eğer hastalık ilerlerse kuru öksürük, nefes darlığı, sık sık nefes alma, çarpıntı ve yüksek ateş gibi belirtilerle eşlik eder. Durumun biraz daha ciddileşmesi sonucunda meydana gelecek belirtiler; öksürürken kan çıkması, ileri derecede halsizlik meydana gelirken bu durum böbrek ve solunum yetmezliğine ardından da kalp yetmezliğine ilerleyerek ölüme neden olur. Tabii bu şiddetli belirtiler hastalığa yakalananların maksimum yüzde yirmisinde meydana geliyor. Yani şiddetli belirtilere yakalanma ihtimali düşük. Yüzde sekseni tamamen düzelirken yalnızca yüzde ikilik bir kesimde ölüm meydana geliyor” dedi.

Hasan Acar, hastalığın yayılmasının damlacık yoluyla olduğunu vurgulayarak; “Öksürüldüğünde gözle görülmeyen damlacıklar atmosfere çıkış yapmaktadır ve virüsler bunların üzerinden yayılır. Ayrıca dokunduğumuz her yer bu damlacıklarla doludur. O yüzden şüpheli durumlar da bir metreden fazla yaklaşmamalıyız” ifadelerini kullandı.

Hastalıktan korunmanın yollarını anlatan Hasan Acar; “Çılgınca bir maske takma furyası mevcut. Böyle bir şeye hiç gerek yok. Ancak öksürük ve başlangıç belirtileriniz mevcutsa şüpheye dayanarak maske tedbiri alınabilir. Ancak her maske takan hastalık taşıyor itemini vermemelidir. Seyahat alışkanlıklarınıza bir süre ara vererek özellikle çok önemli olmadığı sürece Çin’e seyahat gerçekleştirmemelisiniz” dedi.

Acar; şuan da Türkiye’de veya KKTC’de hastalığa yakalanma riskinin çok düşük olduğunu belirterek, endişelenmenin hastalığı daha çok tetikleyebileceğini vurguladı.