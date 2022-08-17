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Türkiye Ve İsrail Karşılıklı Olarak Büyükelçi Atama Kararı Aldı

17 Ağustos 2022 Çarşamba 15:30
Türkiye Ve İsrail Karşılıklı Olarak Büyükelçi Atama Kararı Aldı

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile İsrail arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden karşılıklı olarak en üst düzeye çıkarılması kararı çerçevesinde, Tel Aviv'e büyükelçi atama kararı aldıklarını açıkladı.

İsrail'de yeni hükümetin kurulması ve Isaac Herzog'un Cumhurbaşkanı seçilmesiyle İsrail'le bir diyalog süreci başladığını hatırlatan Çavuşoğlu, "Herzog'un Türkiye ziyareti ve daha sonra benim İsrail ziyaretim, Başbakan ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in Ankara ziyareti ile süreç devam etti." dedi.

Çavuşoğlu, iki ülke arasında havacılık alanında bir iş birliği anlaşması imzalandığını söyledi.

Karma Ekonomik Komisyon toplantısının eylül ayında yapılacağını belirten Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sonuçta ilişkilerin normalleşmesi konusunda atacağımız adımlar içinde karşılıklı büyükelçileri tekrar atamak da vardı. Bu salonda Sayın Lapid'le gerçekleştirdiğimiz basın toplantısında da büyükelçilerin atanması konusunda çalışmaları başlattık diye bir açıklama yapmıştık. Bu çalışmalar neticesinde İsrail’den de böyle olumlu bir adım geldi. Tabii biz de Türkiye olarak İsrail’e, Tel Aviv'e büyükelçi atama kararı aldık. Önümüzdeki süreçte zaten kararnamemiz de var, atayacağımız büyükelçiler konusunda isimleri de, diğer atayacağımız büyükelçilerin listesini de Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettikten sonra süreç resmen başlamış olacak."

Çavuşoğlu, ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusunda büyükelçi atamasının önemli olduğunu vurgulayarak, "Filistin, Kudüs ve Gazze‘nin haklarını savunmaya devam edeceğiz ve bu konuda mesajlarımızın doğrudan büyükelçi seviyesinde Tel Aviv'e iletilmesi de önemli." ifadelerini kullandı.  Bakan Çavuşoğlu, isim belirleme sürecinin başladığını söyledi.

-          "Türkiye ile ilişkilerin devam etmesi, bölgesel istikrar için önemli"

İsrail Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada Lapid'in "Türkiye ile ilişkilerin devam etmesi, bölgesel istikrar için önemli bir katkı ve İsrail vatandaşları için önemli bir ekonomik haber. İsrail'in dünyadaki duruşunu güçlendirmek istiyoruz." ifadeleri yer aldı

Açıklamada, Türkiye ve İsrail'in, diplomatik ilişkilerini en yüksek seviyeye çıkarma, karşılıklı büyükelçi ve başkonsolos atanması kararı aldığı belirtildi.

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin seviyesinin yükseltilmesinin son bir yılda İsrail Cumhurbaşkanı Isac Herzog'un Ankara ziyareti, karşılıklı Dışişleri Bakanlarının ziyaretlerinin doğurduğu "pozitif atmosferin" devamlılığı olduğu aktarıldı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Genel Direktörü Alon Ushpiz'in Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sedat Önal ile dün akşam telefonda görüşerek konuyu sonuçlandırdığı paylaşıldı.

İlişkilerin seviyesinin artırılmasının "iki halkın bağlarını güçlendirecek, ekonomik, ticari ve kültürel ilişkileri derinleştirecek, bölgesel istikrara katkı sağlayacağı" kaydedildi.

-          İsrail Cumhurbaşkanı'ndan Türkiye ile diplomatik ilişkilerin yükseltilmesine övgü

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iki ülke diplomatik ilişki seviyesinin en üst düzeye çıkarılmasından övgüyle bahsetti.

Paylaşımda Herzog, "Türkiye ile diplomatik ilişkilerin en yüksek seviyeye çıkarılmasını takdirle karşılıyorum. Son bir yıldır öncülük ettiğimiz, İsrail ve Türk halkına daha iyi ekonomik ilişkileri, karşılıklı turizm ve dostluğu teşvik edecek önemli bir gelişme." ifadelerini kullandı.

Orta Doğu'da iyi komşuluk ilişkileri ve ortaklık ruhunun kendileri için önemli olduğunu belirten İsrail Cumhurbaşkanı, tüm dinlerin mensuplarının; Müslüman, Yahudi ve Hristiyanların "barış içinde bir arada yaşayabileceğini ve yaşaması gerektiğini" aktardı.

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Son Güncelleme: 18.08.2022 14:07
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