banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Akaryakıta zam yapılmayacak!
Akaryakıta zam yapılmayacak!
Pandeminin merkezindekiler bilime ne kattı?
Pandeminin merkezindekiler bilime ne kattı?
15 ayın hesabını kim verecek!
15 ayın hesabını kim verecek!
23 Haziran 2021 Çarşamba gündemi
23 Haziran 2021 Çarşamba gündemi
banner376

Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı’nın KKTC’de görevlendirdiği yangın helikopteri, bakan Çavuşoğlu tarafından teslim alındı

KAMOV 32, ÇİFT ANA ROTORLU VE 12 BİN 700 KİLO KALKIŞ AĞIRLIĞI BULUNAN YANGIN HELİKOPTERİNİN 3 BUÇUK TON SU ATABİLME ÖZELLİĞİ BULUNUYOR

23 Haziran 2021 Çarşamba 18:15
Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı’nın KKTC’de görevlendirdiği yangın helikopteri, bakan Çavuşoğlu tarafından teslim alındı
banner337

KAMOV 32, ÇİFT ANA ROTORLU VE 12 BİN 700 KİLO KALKIŞ AĞIRLIĞI BULUNAN YANGIN HELİKOPTERİNİN 3 BUÇUK TON SU ATABİLME ÖZELLİĞİ BULUNUYOR

ÇAVUŞOĞLU: “UMUT EDERİM Kİ HİÇ KULLANMAK ZORUNDA KALMAYIZ. HERHANGİ BİR YANGIN DURUMUNDA HELİKOPTER EKİBİ YANGINA EN ERKEN ZAMANDA MÜDAHALE EDECEK”

Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü'nün  Kıbrıs'a görevlendirdiği yangın helikopteri, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından teslim alındı.

Kamov 32, çift ana rotorlu ve 12 bin 700 kilo kalkış ağırlığı bulunan yangın helikopterinin 3 buçuk ton su atabilme özelliği bulunuyor.

Lefkoşa Sanayi Bölgesinde Orman Dairesi Odun Deposu'nun olduğu alana konuşlandırılan helikopter bugün saat 16.00'da Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından teslim alındı.

Çavuşoğlu, helikopter pilotu ve teknisyenlerden bilgi aldı. Bakan Çavuşoğlu’na Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu da eşlik etti.

ÇAVUŞOĞLU

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye Orman Genel Müdürlüğü'nün Kıbrıs'a görevlendirdiği yangın helikopterinin 2010 yılından bu yana orman yangınlarıyla mücadele kapsamında imzalanan protokolün bir parçası olduğunu söyledi.

Ülkede araç parkında eksiklikler olduğunu, çıkan yangınlara müdahale kapsamında zafiyetler bulunduğunu dile getiren Bakan Çavuşoğlu, Anavatan Türkiye’nin her konuda olduğu gibi gerek ormanların yeşillendirilmesine teknik olarak destek verirken, araç parkını da her yıl güçlendirdiğini kaydetti.

Karadaki araç parkının dönem dönem yeterli olmadığına dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, bu kapsamda TC’nin belli bir süredir KKTC’ye Mersin, Tarsus civarlarından helikopter desteği verdiğini, son bir iki yıldır da helikopteri ülkede konuşlandırarak destek verdiğini söyledi.

banner341
Yangınlara daha erken müdahale edilebilmesi bakımından helikopterin ülkede konuşlandırılmasının önemine işaret eden Bakan Nazım Çavuşoğlu, ülke bütçesinin böyle bir helikopterin alınmasına veya ülkede korunup, konuşlandırılmasına uygun olmadığını, bu anlamada başta TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, TC yetkililerinin özveri ve desteğiyle helikopterin KKTC’ye gönderildiğini kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu, “Bu topraklar da Türk toprağıdır ve bu toprakların yeşil kalması ekolojik dengenin korunmasını onlar da en az bizim kadar önemsiyorlar. Bu anlamda bu yıl çıkılan ihalede kiraladıkları helikopterlerin bir tanesin i burada konuşlandırmışlardır. KKTC coğrafyasının ekolojik dengesinin, ormanlarının, değerlerinin korunması anlamında büyük bir fedakarlıktır” dedi.

Helikopterin servis hizmetlerinin ülkede yapılamadığından belli bir süre burada kalacağını, ara ara Türkiye’ye gideceğini ancak burada olmadığı dönemde Mersin’de konuşlandırılmış helikopterlerin herhangi bir yangın durumunda hemen müdahale edeceğini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, bu yıl TC’de sürdürülen hizmetlere ormanların İHA’larla takip edilmesinin dahil edildiğini belirtti.

KAPASİTESİ DAHA YÜKSEK…

Bakan Çavuşoğlu, çift pervaneli helikopterin bu sene ülkede olacağını, daha önceki helikopterlere göre kapasitesinin daha yüksek olduğuna dikkat çekerek, “Umut ederim ki hiç kullanmak zorunda kalmayız. Ama kullanmak zorunda kalırsak da buradadır. Herhangi bir yangın durumunda helikopter ekibi yangına en erken zamanda müdahale edecek” dedi.

Geçen yıl yaşanan yangın felaketlerine değinen Bakan Çavuşoğlu, bir yangın çıkarsa en erken zamanda müdahale etmenin boyunlarının borcu olduğunu söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, KKTC devletinin 125 kişilik hazır kuvvet ekibi ve kendi kadrosuyla, kendi araç parkı ve TC’den her yıl sağlanan araç destekleriyle ormanlarda olduğunu, yangın yollarının yapıldığını, 24 saat gözcülerinin aktif olarak çalıştığını kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu, helikopterin ülkeye konuşlandırılması için katkı koyan başta TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve ekibine teşekkür etti.

ERDEM

Helikopter pilotu Alp Erdem de, yangın helikopteri hakkında teknik bilgiler vererek, Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü'nün tarafından KKTC’ye görevlendirildiklerini belirtti ve Kaan Havacılık ailesi olarak, yerli tescil ilk Türk kaptanlar ve teknisyen ekibiyle görev yapacaklarını anlattı.

Helikopterin Kamov 32, çift ana rotorlu ve 12 bin 700 kilo kalkış ağırlığı bulunduğuna işaret eden Erdem, helikopterin 3 buçuk ton su atabildiğini sözlerine ekledi.  

banner360
Son Güncelleme: 23.06.2021 18:55
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gazimağusa'da intihar
Gazimağusa'da intihar
Safir Serisinin Yazarı Kemal B. Caymaz’a Fantastik Roman teşvik ödülü verildi!
Safir Serisinin Yazarı Kemal B. Caymaz’a Fantastik Roman teşvik ödülü verildi!
Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler Ve Dışilişkiler Komitesi bugün toplandı
Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler Ve Dışilişkiler Komitesi bugün toplandı
KKTC'de 27'si yerel 28 yeni vaka
KKTC'de 27'si yerel 28 yeni vaka
KITOB: “Normalleşme sürecine girip kapılarımızı dünyaya açmamızın vakti yaklaşmış gibi görünüyor ”
KITOB: “Normalleşme sürecine girip kapılarımızı dünyaya açmamızın vakti yaklaşmış gibi görünüyor ”
Tarım Bakanlığı: “Üretimin devamlılığı ve üreticinin motivasyonunun sağlanabilmesi adına yapılan çalışmalar Başbakan Saner’in de destekleri ile sonuç vermiştir”
Tarım Bakanlığı: “Üretimin devamlılığı ve üreticinin motivasyonunun sağlanabilmesi adına yapılan çalışmalar Başbakan Saner’in de destekleri ile sonuç vermiştir”
FODER’in düzenlediği “Işıkla Yolculuk” sergisi açıldı
FODER’in düzenlediği “Işıkla Yolculuk” sergisi açıldı
“Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı” görüşüldü
“Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı” görüşüldü
DAÜ en iyi genç üniversiteler sıralamasına girdi
DAÜ en iyi genç üniversiteler sıralamasına girdi
Elektrik kesintisi
Elektrik kesintisi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim