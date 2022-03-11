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Türkiye Tanıtım Platformu KKTC Temsilcisi ve Lefke Yardım ve Halk Derneği Başkanı Yılmaz Konya’da temaslar yaptı

Türkiye Tanıtım Platformu KKTC Temsilcisi ve Lefke Yardım ve Halk Derneği Başkanı Emel Yılmaz, Konya’da temaslarda bulundu.

11 Mart 2022 Cuma 15:15
Türkiye Tanıtım Platformu KKTC Temsilcisi ve Lefke Yardım ve Halk Derneği Başkanı Yılmaz Konya’da temaslar yaptı

Yılmaz, yaptığı açıklamada, TC Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nde TBMM Konya Milletvekili Orhan Erdem, TC Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mustafa Akış, TC Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdülseddar Yayar ile görüştüğünü bildirdi.

Yılmaz görüşmede, TBMM Konya Milletvekili ve KKTC Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem'e plaket takdim ettiğini belirterek görüşmelerinin çok verimli geçtiğini kaydetti.

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Uluslararası Mevlana Vakfı Başkan Vekili Esin Çelebi Bayru’yla da bir araya gelen Yılmaz, Hz. Mevlana'nın 22. Kuşak torunu da olan Esin Çelebi Bayru'ya  Kuzey Kıbrıs'a ait el işi motiflerden oluşan plaket takdim etti. Görüşmede Lefke ve KKTC için ortak projeleri ele alındı.

Yılmaz, Bayru’dan kısa zaman içinde Kıbrıs’ı ziyaret sözü aldıklarını da belirtti.

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Son Güncelleme: 11.03.2022 16:18
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