Türkiye Tanıtım Platformu KKTC Temsilcisi ve Lefke Yardım ve Halk Derneği Başkanı Yılmaz Konya’da temaslar yaptı

Yılmaz, yaptığı açıklamada, TC Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nde TBMM Konya Milletvekili Orhan Erdem, TC Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mustafa Akış, TC Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdülseddar Yayar ile görüştüğünü bildirdi.
Yılmaz görüşmede, TBMM Konya Milletvekili ve KKTC Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem'e plaket takdim ettiğini belirterek görüşmelerinin çok verimli geçtiğini kaydetti.
Yılmaz, Bayru’dan kısa zaman içinde Kıbrıs’ı ziyaret sözü aldıklarını da belirtti.