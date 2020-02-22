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Türkiye Sağlık Bakanı Koca, Prof. Dr. Benter'i Ankara'ya çağırdı!

Prof. Dr. İbrahim Benter’in 2015’te keşfettiği Angiotensin protein zinciri, dünyayı etkisi altına alan koronavirüse çare olabilir.

Türkiye Sağlık Bakanı Koca, Prof. Dr. Benter'i Ankara'ya çağırdı!

Prof. Dr. İbrahim Benter’in 2015’te keşfettiği Angiotensin protein zinciri, dünyayı etkisi altına alan koronavirüse çare olabilir.

22 Şubat 2020 Cumartesi 10:58
Türkiye Sağlık Bakanı Koca, Prof. Dr. Benter'i Ankara'ya çağırdı!
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Yurtdışında uzun yıllar tıp alanında araştırmalar yürüten Kıbrıslı Türk Bilim İnsanı Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter’in 2015’te keşfettiği Angiotensin protein zinciri, dünyayı etkisi altına alan koronavirüse çare olabilir.

Eğitİmİnİ ABD’de alan ve yurtdışında 34 yıl tıp alanında araştırmalar yapan farmakoloji profesörü Dr. İbrahim Benter, 2015’te kalp, damar ve diyabet araştırmaları sırasında virüslerin insan hücrelerine girişini sağlayan protein zinciri Angiotensin’i keşfetti. Prof. Dr. Benter, ‘çivi enzim’ olarak adlandırılan Angiotensin yöntemiyle, hastalıkların önlenebileceği ya da tedavi edilebileceğini buldu. Zincir içindeki belirli proteinlerin devre dışı bırakılmasıyla hastalığa yol açan virüslere karşı koruma sağlanacağı ya da hastalığın tedavi sürecinin kolaylaşacağı sonucuna ulaşan Benter, Oxford Üniversitesi’nden Nobel ödüllü profesörler John Vane ile Martin Evans’la da çalıştı.

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EKİBE LİDERLİK EDECEK
Vakıflar İdaresi Genel Müdürlüğü görevini yürüten Prof. Dr. Benter, Hürriyet’e Kovid-19’un çözüm yöntemini anlattı. Prof. Dr. Benter, Çin’de başlayan ve dünyaya yayılan salgın nedeniyle eski çalışmalarına döndüğünü söyledi. Prof. Dr. Benter, Kapalı Maraş açılımı nedeniyle geçen hafta adaya gelen Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya da çalışmaları konusunda bilgi verdi. Tedavi yönteminden etkilenen Bakan Koca, Prof. Dr. Benter’i Ankara’ya davet ederek Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulacak özel bir ekibe önderlik etmesini istedi. 

Hürriyet-Ömer Bilge

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