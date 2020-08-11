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Türkiye'nin Navtex ilanı Güney'i gerdi

Türkiye'nin Navtex ilanı Rum basınında..

11 Ağustos 2020 Salı 08:45
Türkiye'nin Navtex ilanı Güney'i gerdi
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Alithia

“Yine savaş çanları”

Alithia , Türkiye’nin olayları ısrarla sıcak çatışmaya doğru sürüklediğini öne sürdü. Oruç Reis’in dün akşam üzeri Yunan kıta sahanlığına girdiği öne sürülerek, Yunan silahlı kuvvetlerinin yüksek teyakkuza geçtiği ve askeri personelin izinlerinin iptal edildiği, bu arada Türkiye’nin de heryerden eleştiriler aldığı ancak umurunda bile olmadığı vurguladı.

Politis

“Türkiye çizgiyi aştı”

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Politis gazetesi de, Oruç Reis’in dün Yunan kıta sahanlığına girdiğini öne sürdü. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Yunanistan’ı samimiyetsizlikle suçlayarak, tüm Doğu Akdeniz ülkelerini uzlaştırıcı bir formül bulmak amacıyla diyaloğa çağırdığını, ayrıca Ankara’nın bölgedeki adımlarına ve diplomasisine devam edeceğini de vurguladığını belirtti.

Haravgi

“Meis ve Güney Kıbrıs arasında yeni gerginlik”

Haravgi, Oruç Reis’in önümüzdeki iki hafta süresince Doğu Akdeniz’de sismik araştırmalar yapması için yayınladığı NAVTEX’in üzerine, Yunan silahlı kuvvetlerinin dünden itibaren yeniden alarm durumuna geçtiğini ve bunun, NATO müttefiki Yunanistan ile gerilimi canlandırması muhtemel bir hareket olduğunu belirtti..

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye NavtexRum Basını
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