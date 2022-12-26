Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu, HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'ı kabul etti

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-Sen) Başkanı Metin Atan'ı kabul etti.

Bazı temaslar için Kuzey Lefkoşa'da bulunan HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, KKTC Kamu-Sen Genel Başkanı Atan ile Feyzioğlu'na ziyarette bulundu.

Görüşmede Feyzioğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Arslan da, Feyzioğlu'nu Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı döneminden tanıdığını belirterek, yeni atandığı büyükelçilik görevinde başarılar diledi.