banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Acil kan aranıyor!
Acil kan aranıyor!
Gizli emojiler deşifre oldu
Gizli emojiler deşifre oldu
Nöbetçi Eczaneler (26 Aralık 2022)
Nöbetçi Eczaneler (26 Aralık 2022)
Lapta bölgesinde 6 saatlik elektrik kesintisi
Lapta bölgesinde 6 saatlik elektrik...
YSK Başkanı Şefik'ten seçim değerlendirmesi
YSK Başkanı Şefik'ten seçim değerlendirmesi
banner404
Flaş Haber
Acil kan aranıyor!
Kapat

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu, HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'ı kabul etti

26 Aralık 2022 Pazartesi 23:01
Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu, HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'ı kabul etti

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve  Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-Sen) Başkanı Metin Atan'ı kabul etti.

Bazı temaslar için Kuzey  Lefkoşa'da bulunan HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, KKTC Kamu-Sen Genel Başkanı Atan ile Feyzioğlu'na ziyarette bulundu.

Görüşmede Feyzioğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Arslan da, Feyzioğlu'nu Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı döneminden tanıdığını belirterek, yeni atandığı büyükelçilik görevinde başarılar diledi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Acil kan aranıyor!
Acil kan aranıyor!
CTP 52’nci yaş gününü kutluyor
CTP 52’nci yaş gününü kutluyor
LAÜ’de “Yeni Yıl” coşkusu yaşandı
LAÜ’de “Yeni Yıl” coşkusu yaşandı
Bir kişi aranıyor!
Bir kişi aranıyor!
Meteoroloji Dairesi haftalık hava tahmin raporunu açıkladı
Meteoroloji Dairesi haftalık hava tahmin raporunu açıkladı
Gizli emojiler deşifre oldu
Gizli emojiler deşifre oldu
Nöbetçi Eczaneler (26 Aralık 2022)
Nöbetçi Eczaneler (26 Aralık 2022)
Lapta bölgesinde 6 saatlik elektrik kesintisi
Lapta bölgesinde 6 saatlik elektrik kesintisi
YSK Başkanı Şefik'ten seçim değerlendirmesi
YSK Başkanı Şefik'ten seçim değerlendirmesi
Erenköy-Karpaz Belediyesi Meclis Üyeleri açıklandı...
Erenköy-Karpaz Belediyesi Meclis Üyeleri açıklandı...

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim