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Türkiye Milli Sporcuları KKTC’deki 17 üniversitede tam burslu okuyabilecek

Türkiye milli sporcularının üniversitelerde tam burslu okumasına imkan tanıyan “Türk Sporuna Yükseköğretimde Yüzde Yüz Destek” programına KKTC’deki 17 üniversite de dahil oldu. 

07 Ağustos 2021 Cumartesi 12:00
Türkiye Milli Sporcuları KKTC’deki 17 üniversitede tam burslu okuyabilecek

Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nden (KEİ) verilen bilgiye göre, Türkiye Cumhuriyeti (TC) Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın, Milli Sporcu Bursu konusunda üniversitelerle imzaladığı protokol ile uluslararası müsabakalarda Türkiye’yi temsil edip, başarı kazanan sporcular, anlaşma kapsamındaki üniversitelerinin tüm branşlarında sınav sıralamasındaki yerlerine bakılmaksızın, tam burslu olarak eğitim görebilecek. 

20 AĞUSTOS’A KADAR TERCİH YAPILABİLECEK
Sporcuların bu haktan yararlanabilmeleri için, yükseköğretim sınavında, söz konusu üniversitenin gerekli olan taban puanını almaları yeterli olacak ve 20 Ağustos’a kadar YÖK’ün 2021 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer alan, anlaşma kapsamındaki Türkiye’deki 58 Vakıf Üniversitesi ile KKTC’de 17 üniversiteden tercih yapabilecek.
Açıklamada, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, akademik çalışmalarda başı çeken kurumların, sporda da parlak neticeler almasının, kesinlikle tesadüf olmadığını aktardığı ve “bunun, sporla eğitimi, birbirini destekleyen unsurlar olarak görmenin bir sonucu” olduğu söylediği belirtildi.

ANLAŞMA KAPSAMINDAKİ KKTC ÜNİVERSİTELERİ
 “Türk Sporuna Yükseköğretimde Yüzde Yüz Destek” programına dahil olan ve 2021 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan KKTC üniversiteleri şöyle:
-Ada Kent Üniversitesi
-Akdeniz Karpaz Üniversitesi
-Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi KKTC Akademik Birimi
-Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi
-Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi
-Doğu Akdeniz Üniversitesi
-Girne Amerikan Üniversitesi

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-Girne Üniversitesi
-Kıbrıs Amerikan Üniversitesi
-Kıbrıs Batı Üniversitesi
-Kıbrıs İlim Üniversitesi
-Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi
-Lefke Avrupa Üniversitesi
-Rauf Denktaş Üniversitesi
-Uluslararası Final Üniversitesi
-Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
-Yakın Doğu Üniversitesi”


 

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Son Güncelleme: 07.08.2021 12:06
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