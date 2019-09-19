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Türkiye Milli Eğitim Bakanı Selçuk, TMK'yı ziyaret etti

Türkiye Milli Eğitim Bakanı Selçuk, TMK'yı ziyaret etti

19 Eylül 2019 Perşembe 14:10
Türkiye Milli Eğitim Bakanı Selçuk, TMK'yı ziyaret etti

SELÇUK: “EN İYİ ÖĞRETMEN, ÇOCUĞUN İÇİNDEKİ BİLGİ VE YETENEĞİ DIŞARIYA ÇIKARANDIR”

ÇAVUŞOĞLU: “BAYRAĞI YUKARILARA İPLER DEĞİL GENÇLERİN BİLGİSİ VE DONANIMI ÇEKECEK”

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile birlikte Lefkoşa Türk Maarif Koleji’ni (TMK) ziyaret etti. 

İki mevkidaş TMK Rauf Raif Denktaş Kültür Salonu’nda öğretmenlerle bir araya geldi. 

Selçuk ile Çavuşoğlu'na Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile diğer yetkililer eşlik etti. 

Selçuk ve Çavuşoğlu’na, iki ülke arasındaki eğitim ilişkilerinin geliştirilmesine koydukları katkıdan dolayı teşekkür edilen etkinlikte, öğretmenler Mustafa Fegan, Osman Cankoy ve Petek Cankoy müzik dinletisi sundu. 

ÇAVUŞOĞLU

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, TMK'nın ülkenin eğitim alanında lokomotif okullardan biri olduğuna işaret ederek, öğretmen ve yöneticilere teşekkür etti. 

Çavuşoğlu, dinleti sunan öğretmenlere de teşekkür ederek, dinletide Kıbrıs Türk tarihinin destanlarından birinin ağıtını dinlediklerini kaydetti.  

Kıbrıs Türkü’nün bu topraklarda 400 yıldan fazladır din, dil ve ırkını koruduğunu, bugünden sonra da gelecek nesillere taşınacağını belirten Çavuşoğlu, ülkeye lider yönetici yetiştirmede en önemli mekanlardan biri olan TMK'da görev yapan öğretmenleri kutladı. 

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“Bu okula özenle bakıyoruz ama tüm okullarımızı en iyi şekilde geliştirmek ve çocuklarımızı yetiştirebilmek için daha çok çalışacağız" diyen Çavuşoğlu, kendilerine her alanda elini uzatan Türkiye ile ilişkileri en yüksek seviyede tutacaklarını ve Kıbrıs Türk halkını dünyaya açan ilişkileri de geliştirileceklerini söyledi. 

Çavuşoğlu, "Ne mutlu bize ki göreve gelir gelmez ilişkilerimizi ileriye taşıdık. Hedeflerimizle ilgili protokol imzaladık ve faaliyete geçtik" diyerek, bunları kıymetli gelişmeler olarak niteledi ve halkın ülkenin ihtiyacı olan her alanda çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti. 

Ülkede en iyi ve eşit bir şekilde eğitim vermek, Anayasa ve yasaların kendilerine yüklediği görevler çerçevesinde barış kültürü ve demokrasi anlayışı içinde dünya standartlarında gençler yetiştirmek hedefiyle çalıştıklarını ifade eden Çavuşoğlu, öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerine de önem vereceklerini ifade etti. Çavuşoğlu, “En önemli yatırımlardan biri öğretmene yapılan yatırımlardır. Eleştirileri de faydalanma olarak görüyoruz. Eğitimi aldığımız yerden daha ileriye taşıyacağız" dedi. 

Dünyada ülkesinin bayrağını en yukarıya çekecek gençler yetiştirmek istediklerini çünkü bayrağı yukarılara iplerin değil gençlerin bilgisi ve donanımının çekeceğini belirten Çavuşoğlu, "Gelecek daha iyiye gidecek. İşbirliği en iyi şekilde devam edecek. Birlik ve bütünlüğümüz daim olsun" diyerek konuşmasını tamamladı. 

SELÇUK

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da, eğitimde en büyük önemi öğretmenlere verdiklerini vurguladı ve öğretmenlerin sürekli kendisini geliştirmesinin önemine işaret etti. 

Selçuk, salondaki öğretmenlere "kendi istekleriyle gelip gelmediklerini" sordu ve herkese teşekkür etti. Öğretmenlerin arasına inerek konuşmasını sohbet şekilde yapan Selçuk, Türkiye'nin eğitim sistemi ve hedeflerini anlattı, bilgi verdi. 

Öğretmenlerin sorularını da yanıtlayan Selçuk, dertlerinin gelecek davası, çocukların gelişmesi davası, "dünyada nasıl yer alır, nasıl biz de varız deriz" davası olduğunu ifade ederek, bunun bilim, yöntem, akıl, çalışmak, etik ve duruşla olabileceğine vurgu yaptı. 

Öğretmenlere önem ve değer verdiğini belirterek, en iyi öğretmenin çocuğun içindeki bilgiyi yeteneği dışarıya çıkaran olduğuna işaret eden Selçuk, öğretmenin sürekli öğrenen, olgunlaşan, gelişen, kendini geliştiren kişi olduğunu kaydetti.  

Selçuk, zamanın, çağların çok hızlı geçtiğini, öğretmenin çocuklara kendini ilerde hatırlatacak iz bırakacak kişi olduğunu ifade ederek, öğretmenin çocukların hayatına dokunan, hayatlarının zeminini hazırlayan, sürekli öğrenen kişi olduğunu söyledi. Selçuk, öğretmenin çocukları ancak öyle geliştirebileceğine işaret etti. 

Son Güncelleme: 19.09.2019 17:19
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